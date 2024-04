LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» travolge i marmiferi. Salvezza a un passo

Lucchese

6

Carrarese

0

LUCCHESE: Summa, Morisi, Quochi, Tolomeo, Giovannetti, Di Maggio, Leone, Cantini (11’ pt Bracci), Ndiaye (17’ st Moschella), Maurelli (17’ st Fiorini), Riad (17’ st Unniemi). (A disp.: Ennached, Panconi, Azzouz, Moschella, Toma, Scarselli, Lo Guzzo). All.: Di Stefano.

CARRARESE: Calò, Sansaro, Pasquini, Cappellini, Di Matteo, De Simone, Amato (34’ st Asllani), Nardini (28’ st Cecchi), Pinna (28’ st Guidi), Morgana (34’ st Alberti), Bernabè. (A disp.: Maccheroni, Pergioni, Biagi, Nenci, Polenta, Colombi, Bartoli, Bologna). All.: Pozzi.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Reti: 25’ pt Ndiaye; 34’ pt Bracci; 45’ pt Giovannetti; 10’ st e 24’ st Leone; 47’ st Unniemi.

LUCCA - La "Primavera" della Lucchese inizia, clamorosamente, nel migliore dei modi i play-out, battendo con un secco 6 a 0 la Carrarese. Adesso, ai rossoneri, basterà non perdere più di 5 a 0 in trasferta per mantenere la categoria. E non è poco, viste le premesse.

La formazione di Di Stefano va in vantaggio con Ndiaye al 25’ del primo tempo e raddoppia con Bracci nove minuti più tardi. Allo scadere della frazione arriva la terza rete di Giovannetti.

Nella ripresa sale in cattedra Leone che realizza una doppietta al 10’ e al 24’. Il definitivo sesto gol lo mette a segno Unniemi, subentrato a Riad. Finalmente, da parte dei rossoneri, è arrivata una prestazione di carattere che mette una seria ipoteca sulla salvezza. Adesso ci sarà da giocare gli ultimi novanta minuti, sabato prossimo, allo "Stadio dei Marmi". Servirà, naturalmente, non abbassare la guardia a pochi minuti dal termine della stagione per centrare un traguardo che sembrava difficile, ora, invece, ad un passo.

Alessia Lombardi