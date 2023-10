LUCCHESE - GIOVANILI. "Primavera» domani con la Pergolettese

Trasferta lombarda per la "Primavera" della Lucchese che, domani pomeriggio, alle 15, è a Casale Cremasco, contro la Pergolettese. I ragazzi di Di Stefano arrivano a questo appuntamento dopo la secca sconfitta casalinga per 2 a 0 rimediata sabato scorso contro la Pro Patria. L’obiettivo è quello di riuscire a conquistare un risultato positivo in questa sesta giornata di campionato, anche se l’impresa sembra ardua. I gialloblu lombardi, infatti, sono secondi in classifica, con 11 punti, ad una sola lunghezza dalla vetta che hanno perso proprio nell’ultima gara, a causa del pareggio interno contro la Pro Vercelli, permettendo, così, al Modena (vittorioso per 2 a 1 sul fanalino di coda Lecco) di sorpassarli. Per questo motivo sarà una sfida molto difficile tra due formazioni che hanno organici diversi. La Lucchese si trova nelle zone basse della classifica, con 4 punti, ma ha dimostrato, nelle ultime gare, di saper costruire un buon gioco. Sicuramente quello contro la Pergolettese sarà un bel banco di prova.