LUCCHESE - GIOVANILI. "Primavera» sconfitta dalla Pro Patria

Lucchese

0

Pro Patria

2

LUCCHESE: Summa, Giovannetti, Marinai, Onu (1’ st Bracci), Quochi, Di Massi, Rossi (15’ st Toma), M. Napoli (15’ st Morisi), Leoni (37’ Muratore), Unniemi, Cantini (20’ Avanzato). (A disp.: Lo Piano, Macchi, Biondi, Panconi, Muratori, Taponeco, T. Napoli, Nastasi, Avanzato). All.: Di Stefano.

PRO PATRIA: Bonini, Anzuoni (39’ st Cordera), Ippolito, Fornaro (1’ st Samaden), Del Vecchi, Miculi, Sperafico (20’ st Testa), Di Coste (1’ st Lamperti), Ferrario (39’ st Rigo), Mascheroni, Fiorella. (A disp.: Marascio, Ceruti, Voria, Zago, Rubino). All.: Gentilini.

Arbitro: Macca di Pisa.

Reti: 37’ pt Mascheroni, 16’ st Ferrario.

LUCCA - Arriva una sconfitta per la Lucchese "Primavera" contro la Pro Patria sul campo dell’"Acquedotto". I ragazzi di Di Stefano vanno sotto al 37’ del primo tempo per il gol di Mascheroni; nella ripresa arriva il raddoppio di Ferrario, al 16’. Sabato prossimo difficile impegno sul campo della Pergolettese, seconda in classifica con 11 punti, mentre i rossoneri rimangono fermi a 4.