LUCCHESE - GIOVANILI. Scontro diretto per la "Primavera»

Una "Primavera" sempre più inguaiata si appresta, sabato, con fischio d’inizio alle 14.30, a fare visita alla Pro Patria. I rossoneri si trovano sempre più nella zona bassa della classifica, ora al penultimo posto, con 11 punti e davanti, con cinque lunghezze di distacco, trovano proprio i bustocchi. Per questo lo scontro diretto tra le due formazioni vale doppio, con i rossoneri che sono chiamati a conquistare un successo che significherebbe fare un balzo in avanti ed avvicinarsi ai lombardi. L’arrivo nel settore giovanile di Massimo Morgia in qualità di coordinatore tecnico sicuramente ha dato più stabilità all’ambiente che nelle ultime settimane si è trovato ad affrontare situazioni un po’ complicate.

Tornando al campo, Di Stefano sta cercando di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento importante contro una formazione alla portata. Anche perché, il sabato successivo, a Saltocchio, arriverà la Pergolettese, seconda forza del torneo, in una sfida, sulla carta, proibitiva.

A. L.