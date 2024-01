Lucchese - giovanili. Scontro diretto per la "Primavera»

Prima gara interna del 2024 ed altro scontro diretto della "Primavera" che, domani, alle 14.30, affronterà il Rimini a Saltocchio. La Lucchese arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta di misura sul campo del Lecco ed ha assolutamente bisogno di conquistare punti pesanti per la classifica. Un successo significherebbe proprio agganciare la formazione romagnola al terz’ultimo posto, a 13 punti. E’ vietato commettere altri errori e lasciare punti pesanti per strada, se si vuole ottenere la salvezza senza passare, come accadde l’anno scorso, dai play-out che, alla fine, poi condannarono la Lucchese alla retrocessione (poi per fortuna ripescata). Di Stefano sa bene l’importanza della posta in palio ed assieme ai suoi ragazzi ha cercato di preparare nel migliore dei modi questa sfida che vale doppio per l’importanza della posta in palio. All’andata ci fu il successo del Rimini per 1 a 0, con la rete di Satalino; ma, questa volta, il risultato deve essere assolutamente diverso. La sfida sarà affidata alla direzione di Federico Cremone di Pisa.

A. L.