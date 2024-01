Lucchese, Gorgone: "Voglio undici pantere"

Piove sul bagnato. Alla vigilia dello scontro diretto con vista play-off contro la Recanatese è tornato a parlare Gorgone che aveva saltato il commento di fine gara con il Sestri Levante per lasciare spazio all’"ad" Lo Faso. Il trainer ha fatto, prima di tutto, il punto sull’ infermeria.

"Ancora una volta – ha detto il tecnico – dobbiamo fare i conti con le assenze in difesa di Sabbione, di De Maria a causa dei postumi di una botta a una spalla rimediata contro il Sestri e, quasi sicuramente, anche di Benassai. Sto valutando se riproporre o meno la difesa a tre con Gucher. A centrocampo torna a disposizione Tumbarello, mentre, per l’attacco, non escludo ancora la coppia Magnaghi-Yeboah con il sostegno di Rizzo Pinna. La soluzione attuata contro i liguri non mi era dispiaciuta, con Magnaghi che aveva dato qualità a certe giocate, anche se, a volte, era stato troppo lontano dall’area avversaria".

Poi il discorso è scivolato sulla Recanatese che mancherà a metà campo dello squalificato Pisco, ma che potrà contare su attaccanti del calibro di Sbaffo e Marchionni.

"Squadra da rispettare ed aggiungo – ha detto Gorgone – che pretendo un atteggiamento diverso da parte dei ragazzi che non possono farsi travolgere dagli eventi sfavorevoli. Sono ancora imbufalito per quanto accaduto contro il Sestri; poi il calcio è fatto anche di episodi, ma quello che non è accettabile è come reagisci di fronte alle situazioni negative che possono starci nel corso di una partita. Per me è stato un “furto” aver fatto zero punti nelle ultime due partite, perché non abbiamo raccolto per quello che meritavamo, ma, siccome la cosa si sta ripetendo spesso, dobbiamo mettere più ferocia contro squadre che non sono più scarse di noi". Quindi ha aggiunto: "Al termine della gara con i liguri ho visto i ragazzi molto arrabbiati, ma le difficoltà vanno superate con un atteggiamento diverso, senza spianare la strada agli avversari con nostri errori. Sono sempre fiducioso che questa squadra possa dare una svolta; poi accetto i risultati ed anche le critiche. Dobbiamo capire cosa succede durante la partita. Quello che abbiamo messo in campo fino ad oggi non basta, non produce punti. Sono dispiaciuto per quei tifosi che si aspettavano qualcosa di diverso; il loro dispiacere è anche il mio, non voglio che si spengano i sogni. Vorrei vedere undici “belve” in campo".

Infine sul mercato. "Ci sono – ha spiegato il tecnico – due posti in lista, ma in questo momento voglio solo avere giocatori che danno tutto: chi non vuole più stare a Lucca, preferisco che vada via, chiunque sia. Chi rimane deve avere la ferocia che serve; quanto agli arrivi, l’attaccante che avevamo individuato ha preferito andare al Monopoli. Quello che arriverà, se migliorerà la squadra, ben venga; altrimenti mi concentrerò su chi abbiamo. Di cosa abbiamo bisogno si sa, ma ora sono concentrato sulla gara con la Recanatese, assolutamente da non sbagliare". Probabile formazione (ore 18.30): Chiorra; Fazzi, Gucher,Tiritiello; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah, Magnaghi.

Emiliano Pellegrini