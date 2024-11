Lucchese - I protagonisti del derby: Magnaghi e Saporiti. "Ripagata fiducia di tifosi e mister»

Sono stati principalmente due i protagonisti del successo nel derby-spareggio contro il Pontedera: Magnaghi e Saporiti.

In settimana la squadra si è apertamente schierata con l’allenatore affinché rimanesse al suo posto e si è presa una responsabilità importante. E la risposta sul campo, poi, c’è stata. Dice Magnaghi (foto): "Penso che a un certo punto ti devi guardare dentro e farti un esame di coscienza. La voglia di vincere un contrasto, di andare a prendere una seconda palla o a cercare di trovare l’occasione per far gol, la devi trovare dentro di te. Quindi quello che ci siamo detti in settimana è che ognuno di noi doveva dare di più, tirare fuori il meglio e metterlo in campo". Aggiunge Saporiti: "Dovevamo dare un segnale a noi stessi, alla società e ai tifosi, dopo il brutto ko di Terni. Ci siamo esposti perchè il mister lo aveva già fatto per noi e dovevamo dare una risposta. Andare a esultare sotto la curva è stato un modo per ripagare questi tifosi che fanno chilometri per venire a tifare e volevamo restituire loro qualcosa".

E. P.