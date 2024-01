LUCCHESE - il bilancio. Il campionato dà i numeri: parità con la Recanatese

Il sabato del villaggio. Leopardi da Recanati non era tifoso di calcio (che era agli albori), ma domani sarà proprio così al "Porta Elisa". La Lucchese, scivolata a soli due punti di vantaggio sulla zona play-out, affronta una Recanatese appaiata ai rossoneri a quota 24. Come sono lontani i tempi del girone di andata quando la Pantera sbancò il campo dei marchigiani e si portò al secondo posto. Il 3-1 dello scorso 17 settembre fa il pari con il successo ospite a Lucca lo scorso febbraio 2023, sempre per 3-1. Questi i precedenti (completa lo 0 a 0 del 16/10/2022).

Altri numeri interessanti da considerare. La Lucchese ha il quarto peggior attacco del girone; la Recanatese (un punto appena conquistato nelle ultime cinque prove), la seconda peggior difesa. Sempre sabato, alle 20.45 però, la capolista Cesena, miglior attacco, potrebbe avere qualche difficoltà con il Pontedera dei miracoli, quarto in classifica e che ha vinto sempre nelle ultime cinque trasferte affrontate. Romagnoli avvisati. L’unica inseguitrice, la Torres, avrà il derby (domenica ore 16) con l’Olbia. Il pronostico sembra chiuso, con i bianchi penultimi e reduci da sei sconfitte consecutive, durante le quali non hanno segnato nemmeno un gol. La Carrarese, quarta con il Pontedera e secondo miglior reparto difensivo, sarà di scena al "Benelli" di Pesaro contro una Vis che detiene il record di pareggi sin qui conseguiti: 11. Marmiferi reduci da quattro successi nelle ultime cinque giornate. Si è consolidato in zona play-off l’Arezzo che riceve un Pescara in caduta libera.

Sfida tra deluse in Perugia-Spal: umbri che hanno dato l’addio definitivo alle velleità di rimonta per la "B" diretta; estensi che, malgrado il blasone, sono quart’ultimi e pensare che, fino a poche stagioni fa, erano in serie "A". Ora rischiano la "D". In programma anche il derby ligure tra Sestri Levante ed Entella.

Massimo Stefanini