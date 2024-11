Lucchese - Il campionato dà i numeri. Derby con il Pontedera curioso. In 70 anni solo due pareggi

Quarto peggior attacco e terza peggior difesa per una Lucchese che non vince, in generale, da 10 partite o, se preferite, 62 giorni: dal blitz di Ascoli del 22 settembre scorso e che, in casa, invece, non si impone da nove mesi.

Al "Porta Elisa", lunedì sera, ore 20.30, arriva il Pontedera (famoso anche per aver battuto la Nazionale di Sacchi nel 1994 in un test) che è un punto sotto ai rossoneri, 13 contro 14, con i granata della città della Piaggio che, in questo momento, sarebbero in fascia play-out. Una specie di spareggio, dunque, con la perdente che avrebbe un contraccolpo notevole.

Per quanto riguarda i precedenti a Lucca, dal secondo Dopoguerra in poi, al "Porta Elisa" sono stati 17 i confronti fra "C" e "D", con 10 successi rossoneri (compreso un clamoroso 8-2 del 15 gennaio 1956 in serie "D"); 5 i blitz granata e qui scatta la curiosità. Quattro sono arrivati negli ultimi 9 anni. Dopo l’1-0 a favore del Pontedera del 1967, sono trascorsi 48 anni dalla seconda vittoria valderina allo stadio lucchese, arrivata nel 2015.

Altro dato interessante, quello dei pareggi. Soltanto due in 70 anni. E molto distanti. Dopo lo 0-0 dell’ottobre 1984, in "C2", la seconda "X" è della stagione 2022-2023. Infine una curiosità, fra gli ex recenti: Maraia ha allenato entrambe le squadre.

Dopo il recupero Pescara-Milan Futuro, la giornata numero 16 si apre con un derby sentitissimo: Perugia-Arezzo. Nonostante siano in regioni diverse, è come, fatte le debite proporzioni, Pisa-Lucchese in Toscana: una rivalità feroce. Umbri in crisi, una lunghezza appena sopra la Pantera e due soli punti racimolati nelle ultime 5 prove. Toscani, al contrario che, quantunque abbiano rallentato la marcia, sono quinti, in piena zona play-off. Si gioca stasera, alle 20.30, così come Rimini-Vis Pesaro, entrambe tra le prime 10, per entrare nella poule promozione.

Domani match che promette scintille con Spal-Torres; estensi in rimonta, dopo due vittorie consecutive e sardi che hanno balbettato ultimamente, ma ancora quarti. Domenica si completa il quadro. Entella-Campobasso, (liguri terzi a caccia di Pescara e Ternana; molisani che non perdono da 9 turni, sesti e con una gara da recuperare), mentre la rivelazione Pianese può mettere fieno in cascina, confermandosi in zona play-off, ospitando il fanalino di coda Legnago. Poi Milan-Sestri Levante, spareggio salvezza; Ascoli-Gubbio (play-out con i marchigiani e play-off con gli umbri che si incrociano), mentre la Ternana, miglior attacco di tutta la "C", sarà di scena a Carpi e il Pescara capolista lunedì riceve, nel derby abruzzese, il Pineto.

Massimo Stefanini