Lucchese - Il campionato dà i numeri. Gran equilibrio con i marchigiani. La Pantera è in lieve vantaggio

Ultima giornata senza obiettivi per la Lucchese che sarà di scena al "Conero" contro l’Ancona. Pantera fuori dai play-off, dopo i due ottavi posti consecutivi; adesso i rossoneri andranno in vacanza anticipata. La società, al contrario, dovrà lavorare giorno e notte per pianificare la prossima stagione, dopo il fallimento di quella attuale.

Prima al "Dorico", poi al "Conero", sempre gare interessanti con l’Ancona, così come al "Porta Elisa", dove, all’andata, la Pantera si è imposta 1-0. L’ultimo confronto nel capoluogo marchigiano l’1-1 della passata stagione, proprio nei play-off, al primo turno, con la Lucchese in vantaggio fino al recupero, poi raggiunta ed eliminata dall’Ancona che andò avanti in virtù di un migliore piazzamento in regular season.

Il bilancio generale è di 49 gare, con 15 successi dell’Ancona, 18 pareggi, 16 vittorie della Lucchese. Sarà la sfida tra il quarto peggior attacco del campionato, quello della Lucchese e la quarta peggior difesa, quella anconitana.

Per il resto del programma (tutto previsto alle 20 di domenica), molti verdetti sono già scritti. Ad esempio quelli dei play-off. Certamente si decideranno le varie posizioni, fermo restando che il secondo posto della Torres, il terzo della Carrarese e il quarto del Perugia sono già stabiliti. Dal quinto al decimo ballano alcuni piazzamenti.

Il derby Carrarese-Pontedera, ad esempio, dovrà stabilire in quale posizione si piazzeranno i granata della Valdera, attualmente ottavi; ma, se dovessero vincere sotto le Apuane e perdere contemporaneamente Pescara e Juve Next Gen, sarebbero sesti. L’Arezzo ospita il Sestri Levante, ma è già dentro i play-off. L’unica toscana esclusa è la Lucchese.

Massimo Stefanini