Lucchese - Il campionato dà i numeri. Manca il pareggio da vent’anni. Pantera in lieve vantaggio

Come l’Inter. Maggior numero di reti segnate (70, più di tutti nei tre gironi della serei "C") e minor numero di quelle subite; 25 gare senza sconfitta tra il ko all’esordio, a Olbia e quello di Carrara; 11 punti di vantaggio sulla seconda e ritorno nei cadetti ad un passo. Sono i record del Cesena, la capolista, che arriva al "Porta Elisa", domenica pomeriggio, alle ore 14. Pantera che vuole rientrare nelle dieci che si giocheranno i play-off, ma che avrà di fronte un avversario davvero di notevole qualità. Nel bilancio delle gare giocate a Lucca (solo quelle), negli ultimi cinquant’anni, è il pareggio che manca da più tempo: l’1-1 della stagione 2003-2004. Nel campionato 2021-2022 successo romagnolo per 2-1, mentre, in quello appena trascorso, vittoria rossonera 1-0.

Il computo totale parla di 12 confronti, con 5 successi lucchesi, 4 pareggi e 3 blitz bianconeri. Tra le varie sfide, da segnalare un 4-3 del 29 ottobre 1995 e un 4-1 per la Lucchese il 5 maggio 2002 e un 2-0 rossonero (reti di Rastelli e Vannucchi), il 18 maggio 1997, in "B", che condannò il Cesena alla retrocessione in "C".

Nell’ultimo mezzo secolo i due club si sono incrociati a partire dagli anni novanta, in "B"; nelle due decadi precedenti i romagnoli stazionavano stabilmente tra massima divisione e cadetteria. Miglior piazzamento in assoluto uno straordinario sesto posto nel campionato 1975-’76 che valse la qualificazione alla Coppa Uefa nella stagione successiva, con eliminazione per mano del Magdeburgo, all’epoca Germania Est.

Tornando al presente, il quattordicesimo turno di ritorno parte oggi con Sestri Levante-Gubbio, in bilico tra play-off (umbri) e play-out (liguri). Domani, alle 17.30, Pescara-Pontedera che, a guardare i numeri, difficilmente finirà 0-0, visto che siamo di fronte a due delle peggiori difese del torneo: quella degli abruzzesi addirittura penultima in assoluto.

Alla stessa ora Spal-Carrarese, con gli estensi che cercano di evitare gli spareggi salvezza e i marmiferi, terzi in classifica, reduci da undici risultati utili. Apuani capaci di battere in casa sia la Torres che la corazzata Cesena. L’Arezzo, già nella fascia play-off, non dovrebbe avere problemi con il fanalino di coda Fermana.

Completano il carnet di gare (si giocherà anche da giovedì 28 a sabato 30 prima di Pasqua): Recanatese-Ancona, Rimini-Olbia, Perugia-Pineto, Torres-Vis Pesaro e Juve Next Gen-Entella.

Massimo Stefanini