Lucchese - IL CAMPIONATO Dà I NUMERI. Prevale la "X» tra la Pantera e i dorici. Ma da 28 anni manca l’"1» al "Porta Elisa»

La "X" come segno prevalente, ma anche una tradizione favorevole all’Ancona nei match disputati contro i dorici al "Porta Elisa", limitando la nostra analisi agli ultimi cinquant’anni. Quello di venerdì sarà il confronto numero 17 nello stadio lucchese: il bilancio è di 10 pareggi, 4 successi marchigiani (gli ultimi due nelle stagioni 2014-’15 e 2015-’16) e solo 2 vittorie rossonere (l’ultima datata 28 gennaio 1996; quasi 28 anni). Nel computo anche il 2-2 della stagione 2021-’22 quando l’Ancona si era fusa con il Matelica.

Una curiosità: per quasi venti anni, dal 1972 al 1991, nelle sfide a Lucca, non solo la Pantera non ha mai vinto, ma nemmeno ha realizzato gol contro gli adriatici, con i quali molti confronti risalgono alla decade in cui la Lucchese ha militato in serie "B", dal 1990 al 1999.

Un legame fra le due città è costituito dal bomber dei record, Roberto Paci, anche se in maglia biancorossa è stato solo una stagione, 1986-’87. Entrambe a quota 21, in questo momento sarebbero fuori dai play-off.

Per il resto, nell’ultima giornata di andata e del 2023, spicca la sfida che attende la capolista Cesena, 41 gol realizzati, a Perugia, dove è stato esonerato Francesco Baldini: al suo posto, Fortunato. Una gara che è stata disputata spesso anche in serie "A"; umbri reduci dalla bruciante sconfitta nel derby di Arezzo. L’inseguitrice Torres ospita la matricola rivelazione Pineto. Molto interessante il derby tra Pontedera (sei vittorie nelle ultime otto gare e Carrarese terza, ma che in trasferta ha già perso cinque volte).

Massimo Stefanini