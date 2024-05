Lucchese: il futuro. Oggi un nuovo vertice

E’ previsto per oggi, in sede, a Lucca, l’incontro tra il presidente Bulgarella (foto) e l’allenatore Gorgone. Sul tavolo le prospettive per il prossimo campionato che sarà lo stesso di sempre, con sei-sette squadre che, per risorse e strutture tecniche collaudate, giocheranno per la promozione ed il miglior piazzamenti nei futuri play-off; e con altre sei o sette che lotteranno per entrare nei play-off.

Dove potrà collocarsi la Lucchese lo scopriremo attraverso le mosse che la società andrà a fare nelle prossime settimane. Come noto il principale "nodo" da sciogliere riguarda i contratti di cinque, forse sei giocatori, che non rientrano più nei piani tecnici e che la società vorrebbe cedere. Se ci riuscirà, sfoltendo, di fatto, l’attuale "rosa" ed alleggerendo, al tempo stesso, il monte ingaggi, allora e solo allora potranno essere fatti degli investimenti importanti e mirati a rinforzare la squadra; altrimenti bisognerà puntare ad un campionato "tranquillo", ma non per questo meno interessante.

La cosa importante è che il presidente dica con chiarezza quali saranno gli obiettivi, in modo da non creare delle illusioni e, soprattutto, per evitare di mettere in difficoltà l’allenatore Gorgone. Al momento sembra essere questa la situazione che, ripetiamo, potrebbe evolversi in un certo modo, se il presidente riuscirà, con o senza un direttore sportivo, a sciogliere quei "nodi".

Dunque dobbiamo avere pazienza e, al tempo stesso, fiducia nell’operato di Andrea Bulgarella che ci metterà, come sempre, il suo inguaribile entusiasmo e, questa volta, giuste risorse economiche per consegnare a Gorgone una squadra valida, sia dal punto di vista tecnico che agonistico, sicuramente con più giovani, ma di valore, rispetto allo scorso anno e che abbia, come obiettivo, almeno in partenza, quello di un campionato dignitoso.

Ora non rimane che conoscere le risultanze di questo nuovo faccia a faccia tra Bulgarella e Gorgone per avere qualche idea in più sulle intenzioni della società per il prossimo campionato. Ricordiamo che, questa sera, si giocano le gare di andata dei quarti di finale dei play-off. Questo il programma: Vicenza-Padova, Benevento-Torres, Catania-Avelino e Juventus Next Gen-Carrarese. Il ritorno si giocherà sabato.

Infine una notizia di mercato. Dopo l’esperienza positiva con il Rimini – che si è chiusa dopo i play-off – , Emanuele Troise è pronto ad una nuova avventura in serie "C". Secondo alcuni "rumors", il tecnico potrebbe ripartire dal Pescara, alle prese con la scelta del nuovo allenatore, dopo i tre cambi della stagione appena conclusa. Infine, il Cesena, dopo aver vinto il campionato nel girone "B", si è aggiudicato anche la Supercoppa di serie "C" a spese della Juve Stabia di Pagliuca, prima nel girone "C".

Un "rumor" molto improbabile viene, infine, dal girone "A". Un sito del triveneto parla di un interessamento della Triestina, oltre che per Donati e Santoni, per Gorgone per sostituire Bordin. Ma l’allenatore rossonero è già stato riconfermato da Bulgarella... Però, al trainer rossonero, magari, avrà fatto piacere come attestato di stima nei propri confronti.

Emiliano Pellegrini