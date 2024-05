Lucchese - Il mercato. Pantera sulla via di Peralta

La Lucchese che verrà è stata al centro del nuovo "faccia a faccia" tra Bulgarella e Gorgone, avvenuto ieri pomeriggio a Milano, dove il presidente si trova per seguire certe cure. Dall’incontro è emersa quella che è la realtà oggettiva di oggi: per attuare il programma deciso dalla società – quello, cioè – di puntare ad un campionato di livello, senza fissare obiettivi ben precisi e, al tempo stesso; ambiziosi – , è necessario sfoltire la "rosa" ed alleggerire il monte ingaggi.

Solo dopo che saranno sciolti i "nodi" che riguardano i contratti di quattro-cinque giocatori che non rientrano più nei piani tecnici (si parla di Magnaghi, Fedato, Guadagni e di qualche altro), si potrà mettere mano alla ricostruzione di un gruppo, forse anche più giovane rispetto a quello dello scorso anno, ma con giocatori di carattere. Gorgone ha presentato al presidente la lista della spesa, per così dire, elencando le prime e le seconde scelte, ruolo per ruolo, in base alle risorse a disposizione e alle richieste delle varie società.

Bulgarella ne ha preso atto ed ha ribadito che, da parte sua, ce la metterà tutta per venire incontro alle richieste del suo allenatore, seguendo anche i consigli del futuro direttore sportivo, "figura" indispensabile per i movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita. Il presidente potrebbe sciogliere il "nodo" direttore al termine dei play-off e, intanto, continua i suoi sondaggi personali, con un obiettivo ben preciso: rinforzare la futura la prima linea con due attaccanti di spessore (un centravanti che potrebbe essere Tumminello, al posto di Magnaghi, se sarà raggiunto l’accordo con il Crotone ed un esterno in luogo di Fedato).

Il giocatore che piace è il livornese di origini argentine Diego Peralta (foto), 28 anni, in forza al Catania, ma con un passato nel Foggia, nella Ternana, nel Novara e nel Pisa, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. La Lucchese potrebbe avere Peralta ovviamente solo in prestito e con parte dell’ingaggio pagato dal Catania, se in Sicilia arriverà come direttore generale Faggiano, amico di vecchia data di Bulgarella. Oltre a pensare all’attacco, il presidente è impegnato nel rinnovo dei contratti di Tumbarello (venerdì l’incontro con il procuratore) e di Benassai, due giocatori affidabili che la società avrebbe fatto meglio a contattare a gennaio e che, se dovessero andare via, complicherebbero e non poco la ricostruzione della squadra che non potrà, ovviamente, essere smantellata completamente.

Come si può vedere sono molte le criticità che sono state al centro del colloquio tra Bulgarella e Gorgone. Va da sé che il trainer è fiducioso sull’esito, intanto, di queste due trattative e, al tempo stesso, su quelle cessioni che attualmente bloccano qualsiasi movimento in entrata.

Infine, ricordiamo qual è l’attuale situazione contrattuale dei giocatori della Lucchese. Sono "legati" ai rossoneri fino al 2026 Visconti e Djibril; mentre hanno un anno di contratto: De Maria, Fedato, Guadagni, Gucher, Magnaghi, Quirini, Ravasio, Russo, Sabbione, Tiritiello e Coletta, fresco di rinnovo.

Emiliano Pellegrini