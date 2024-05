Lucchese - Il mercato. Ravasio la prima "pietra"

Nella sede della Lucchese si lavora per presentare il 4 giugno la domanda di ammissione al campionato di serie "C". L’iter sta procedendo in modo spedito. Dopo l’accordo raggiunto con il Comune, sono iniziati i lavori alle torri-faro. Si tratta di un intervento obbligatorio per poter ottenere la certificazione di agibilità del "Porta Elisa". Pronta anche la fidejussione da 350mila euro, mentre, a breve, saranno sistemate le spettanze ai tesserati. In agenda c’è anche la sistemazione del terreno di gioco.

Dunque la Lucchese sarà regolarmente ai nastri di partenza. Ora si aspetta solo che si pronunci il presidente Bulgarella su come si moverà la società nell’ambito della ricostruzione della squadra. In tal senso il numero uno rossonero dovrebbe incontrare all’inizio della prossima settimana l’allenatore Gorgone per definire le linee-guida da seguire sul mercato: sia per quanto riguarda certe inevitabili partenze, sia per quanto riguarda eventuali nuovi arrivi.

Il primo (ri)acquisto sarà l’attaccante Ravasio (foto), di rientro dal prestito di Sorrento, dove ha disputato un bel campionato, realizzando anche 12 reti. Poi dovrebbe essere stato prolungato ancora per una stagione il contratto al portiere Coletta. Per la difesa un sito specializzato dice anche che, fra i nomi, ci sarebbe quello di Edoardo Antoni, classe ‘99, originario proprio di Lucca. Il terzino del Tau, protagonista quest’anno con 2 reti e 4 assist, è nel mirino anche di altre società di "C".

Intanto comincia a delinearsi il prossimo girone "B". Dovrebbero arrivare, a fare compagnia alla Lucchese, le neopromosse dalla serie "D", Pianese e Carpi. Dopo l’ultima giornata di "B", che ha decretato il ritorno nella massima serie di Parma e Como, retrocedono in "C" Feralpisalò, Lecco ed Ascoli; mentre vanno ai play-out Bari e Ternana. Lega "Pro" che ha fatto registrare un incremento di 700mila spettatori, passando dai 2 milioni e 180mila paganti dello scorso anno, agli attuali 2 milioni e 800mila, con un incremento del 32 %. In attesa delle finali play-off, ci sono società che sono già proiettate nel futuro. Una è il Pontedera che ha disputato un eccellente campionato, giocando con tantissimi "under".

Ma ecco una decisione un po’ a sorpresa. Massimiliano Canzi non sarà l’allenatore dei granata nella prossima stagione. Il tecnico, dopo le positive esperienze di Olbia e Pontedera, ha accettato la proposta della Juventus Woman. Per un allenatore che lascia, liberando, così, una panchina, ecco un allenatore che, invece, raddoppia. Si tratta di Antonio Calabro. La Carrarese, a prescindere dal risultato dei play-off, con la squadra che entrerà in gioco nella fase nazionale, ha deciso di proseguire con l’ex trainer del Catanzaro che, dopo essere subentrato in corso d’opera a Dal Canto, ha portato i gialloblu al terzo posto.

Emiliano Pellegrini