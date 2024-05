Lucchese: il progetto

In un albergo milanese del Gruppo Bulgarella, si è svolto il previsto faccia a faccia tra il presidente e l’allenatore Gorgone, arrivato appositamente da Bergamo, dove risiede. "Da quando è finito il campionato – ha spiegato il numero uno rossonero – non c’era stata più l’occasione per parlare con il mister, al quale ho rinnovato la mia stima e fiducia. Abbiamo parlato non tanto del passato, che ci ha visto tutti quanti, a partire dal sottoscritto, fino all’ultimo dei dipendenti, commettere errori, quanto per cominciare a parlare del futuro. Vi posso assicurare che si è trattato di un incontro molto proficuo, schietto e sincero, nel corso del quale abbiamo solo accennato alla strategia che vorremo portare avanti per la prossima stagione. In tre ore non potevamo mettere a fuoco tutti i molteplici argomenti sul tappeto; ma questo primo scambio di idee mi ha confermato la volontà del mister di ricreare qualcosa di positivo, alla luce proprio della esperienza passata. L’ho trovato carico, motivato e determinato e questo mi ha fatto molto piacere, perché ha il mio stesso spirito vincente".

E’ stato affrontato anche il discorso-squadra con tutte le varie problematiche legate ai molti giocatori sotto contratto e di chi non dovrebbe più far parte del gruppo?

"Abbiamo fatto una panoramica a tutto tondo e ci siamo trovati d’accordo sul fatto che questa squadra debba essere “rinfrescata”, pur nella consapevolezza che non sarà cosa agevole contemperare due esigenze di fondo, proprie di una azienda: alleggerire da una parte il monte ingaggi, senza, però, pregiudicare gli investimenti sul futuro. Al riguardo abbiamo le idee chiare e, dalla prossima settimana, quando saremo operativi al cento per cento, cominceremo ad affrontare, una alla volta, le situazioni più complicate, coinvolgendo nel discorso i giocatori e i loro procuratori".

Confermao che vorrebbe mettere a disposizione di Gorgone un trio d’attacco, che comprenda, oltre a Ravasio, una punta centrale forte, da doppia cifra?

"Assolutamente sì, perché per disputare un certo tipo di campionato, serve un centravanti che abbia dimestichezza con il gol e che ho già individuato. Al suo fianco potrebbe esserci Ravasio, mentre mi piacerebbe tenere anche Yeboah, ma di questo dovremo parlare con l’Hellas Verona, proprietaria del cartellino del ragazzo che, diciamo la verità, è grazie alla Lucchese e al mister che ha creduto in lui, se si è riproposto a certi livelli".

L’attaccante centrale che piace a Bulgarella è, a quanto pare, Marco Tumminello, 26 anni, anche lui nato ad Erice, come il presidente. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha debuttato in "A" in giallorosso e ha militato in "B" (Pescara, Spal, Reggina) e in "A" con Crotone e Atalanta. Quest’anno era al Crotone ("C", girone "C"), dove ha messo a segno 13 gol. Sotto contratto con i calabresi, si punta al prestito.

Quando vi reincontrerete con Gorgone?

"Ci sentiamo ogni giorno, ma ci siamo dati appuntamento per l’inizio della prossima settimana. Ai tifosi dico di stare tranquilli: stiamo lavorando per ricostruire una Lucchese di livello. Ma sarà fondamentale fare gruppo tutti insieme e crederci". Emiliano Pellegrini