LUCCHESE - IL TIFOSO. Festa per i 60 anni di Beppe Carlesi

Tanti amici si sono ritrovati nei giorni scorsi per festeggiare i sessant’anni di Beppe Carlesi (foto). Storico tifoso della Lucchese che fin da bambino segue la Pantera. Al ristorante bar "La Corte" di Guamo si sono ritrovati i tifosi storici della Pantera che si sono voluti stringere attorno a Carlesi in questo compleanno speciale. Carlesi è circondato anche da un’amicizia solida con altri tifosi che dura fina dai tempi in cui andavano per la prima volta allo stadio. Gli amici per ricordare questo compleanno hanno regalato a Beppe una maglia rossonera con il numero 60 che sicuramente indosserà quando assisterà alle partite della Lucchese al "Porta Elisa", dove è sempre presente.