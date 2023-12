Lucchese: la novità tattica dell’emergenza. Gorgone pensa a Gucher come difensore

E’ vero che il sostituto naturale di Benassai, fermato per un turno dal giudice sportivo, dopo il doppio giallo rimediato ad Arezzo, sarebbe Tommaso Merletti che è oltretutto un "under", ma non è da escludere che Gorgone pensi ad una soluzione diversa, arretrando la posizione di Robert Gucher sulla linea difensiva, a fare coppia con Sabbione, con il trentunenne genovese che sembra aver raggiunto una buona condizione fisica.

L’esperto centrocampista austriaco ha già ricoperto, sia pure per uno spezzone di partita, il ruolo di difensore centrale. Oltretutto la sua presenza permetterebbe al trainer rossonero di inserire Tumbarello a centrocampo, altrimenti "sacrificato" per un discorso legato alla presenza obbligatoria di quattro "under", indispensabili per fare minutaggio. Quella di Gucher difensore sarebbe la grande novità nella Lucchese che aspetta la Juve "B" per fare il bis, dopo il successo in Coppa Italia.

Ma i rossoneri devono essere preparati ad affrontare un avversario completamente diverso, meno "verde", vale a dire, con meno giocatori nati nel 2004: lo stesso che per sessanta-settanta minuti ha tenuto testa al Cesena. Sul versante opposto sarà importante che la Lucchese abbia ormai metabolizzato la doccia fredda del finale di Arezzo e giochi una partita di grande temperamento e con la massima attenzione in tutte le fasi della partita; perché, come abbiamo visto, è bastata una disattenzione, addirittura al novantesimo, per mandare all’aria una vittoria che avrebbe significato molto nella prospettiva della risalita.

Se, dunque, sarà Gucher a fare coppia con Sabbione, il resto dello schieramento non dovrebbe subire variazioni: con Quirini e De Maria sui lati della difesa; Tumbarello e Cangianiello in mezzo al campo; ed infine con Rizzo Pinna, che in questo momento è l’uomo in più della squadra, Russo e Guadagni alle spalle di Magnaghi. Tutto questo perché Tiritiello non è ancora pronto e perché Visconti e Fedato sono sempre out. Se, invece, sarà scelto Merletti al posto di Benassai, va da sé che, per il solito discorso degli "under" e del minutaggio, non dovrebbe trovare posto, almeno all’inizio, Tumbarello. Da valutare i pro e i contro della scelta.

L’arbitro di Lucchese-Juventus Next Gen, che si giocherà, domani alle 16.15 – con la società rossonera che ha praticato lo sconto del 30 per cento sui biglietti – , sarà Gavini di Aprilia.

Infine: Avellino-Lucchese di Coppa Italia confermata mercoldì 13 dicembre alle ore 18,30.

Emiliano Pellegrini