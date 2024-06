Lucchese - La Pantera fa caccia grossa. Bulgarella vuole ingaggiare Di Carmine

La scelta, per altro tutta ancora da ufficializzare, del presidente Bulgarella di affidare a Claudio Ferrarese, ex capo scouting e braccio destro di Frara lo scorso anno, la delicatissima responsabilità di mercato, ha sovvertito un po’ tutte le previsioni che parlavano di un imminente arrivo di Laneri dal Catania. Invece il presidente rossonero ha deciso di seguire la linea della passata stagione, quella, cioè, di puntare su un manager al suo primo incarico tra i professionisti, come lo era stato nel caso di Frara (poi esonerato a metà campionato, ma ancora sul foglio paga rossonero). Perché il quarantaseienne veronese Ferrarese, fino ad oggi, ha maturato solo esperienze in società di categoria inferiore. Comunque nessun pregiudizio sul fatto che, fino ad oggi, abbia svolto altre mansioni, quelle, appunto, di talent scout, perché, nel calcio, come nella vita, c’è sempre una prima volta.

Ora, però, bisogna cercare di interpretare la scelta fatta da parte del presidente soprattutto in funzione di quale tipo di squadra e con quali programmi sarà allestita. A prima vista, sembrerebbe una scelta dettata dalla volontà di Bulgarella – rimasto scottato dagli errori commessi lo scorso anno nel corso delle due campagne acquisti, prima estiva e poi invernale, i cui "nodi" economici sono venuti al pettine – , di voler, intanto, controllare tutto e, poi, di ottimizzare al massimo le spese.

Questa è una prima sensazione. Vedremo, strada facendo, quale piega prenderà la campagna di rafforzamento della squadra, alla luce delle partenze di Rizzo Pinna e soci, dei rientri alle rispettive basi dei giocatori in prestito (Yeboah, Chiorra, Cangianiello, Astrologo e Disanto), ma, soprattutto, a quali obiettivi punterà il presidente.

Intanto è confermata anche dall’isola la voce che il neodg del Catania, Faggiano, abbia pronta una lista di giocatori in uscita da sottoporre alla Lucchese. Ed ecco che potrebbe realizzarsi il sogno di Bulgarella di mettere a disposizione di Gorgone un bomber che i gol li ha sempre fatti come Samuel Di Carmine, fiorentino di 36 anni. Ma, perché il centravanti rossoazzurro possa, eventualmente, vestire la maglia rossonera, il Catania dovrà necessariamente contribuire al suo ingaggio. Nella sua lunga carriera, iniziata in serie "A" nella Fiorentina 18 anni fa, Di Carmine ha giocato più di 470 partite, tra "B" e "A". Quella di quest’anno, al "Massimino", è stata la sua seconda volta in "C". In fatto di gol, tre le stagioni più prolifiche: quella alla Juve Stabia in "C" (14 centri), poi le due di Perugia in "B" (13 e 22), mentre quest’anno si è fermato a quota 8. Vedremo nei prossimi giorni se Ferrarese come nuovo diesse e Di Carmine come futuro centravanti rossonero saranno o no confermati.

Emiliano Pellegrini