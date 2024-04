Lucchese. La "Primavera" con la Pro Sesto

Penultima giornata del campionato "Primavera". La Lucchese, oggi, alle 15, andrà a far visita alla Pro Sesto, formazione in piena lotta per il miglior piazzamento nei play-off. I rossoneri, ormai certi di giocare, invece, i play-out, devono sperare di conquistare i tre punti e sperare che la Carrarese venga battuta dall’Arzignano Valchiampo, per tornare, così, davanti ad i gialloblu che, al momento, in classifica, occupano la penultima posizione con 13 punti. Il migliore piazzamento nei play-out, infatti, consentirebbe ai ragazzi di Di Stefano di avere due risultati su tre a proprio favore. La situazione è molto complicata, se non disperata, ma niente è impossibile. Serviranno, però, due partite perfette: la prima quella di oggi contro la Pro Sesto, dove sarà necessario portare a casa i tre punti; la seconda sabato prossimo, contro il Fiorenzuola, formazione di centro classifica che non ha più niente da chiedere a questo torneo. Se la Carrarese contro l’Arzignano e contro la Pro Vercelli commettesse due passi falsi, si potrebbe provare a passarla in classifica e giocarsi il tutto per tutto nei playout.

Alessia Lombardi