Lucchese: la rinascita. Gorgone: "Nuova fiducia"

Tabù sfatato. La Lucchese è tornata alla vittoria dopo oltre un mese (3-0 al Pineto il 1° ottobre scorso) e lo ha fatto sul terreno, per molti versi "stregato", del "Paolo Mazza" di Ferrara, contro una Spal, per altro con molte seconde linee, nel quadro del secondo turno di Coppa Italia. Ora i rossoneri affronteranno, al "Porta Elisa", negli ottavi di finale, la Juventus Next Gen. La data ufficiale è mercoledì 29 novembre, salvo variazioni, con la speranza di non giocare alle 21, dato il periodo invernale.

Anche se si tratta di una vittoria di coppa, vincere fa sempre piacere, accresce l’autostima e nel, caso della Lucchese, è servito per rasserenare l’intero ambiente e a ritrovare certezze perdute per strada. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. A differenza dell’Entella, che ha giocato mercoledì, molti dei titolari rossoneri si son messi nelle gambe da 100 a 120 minuti, come Tiritiello, Merletti, Gucher, Cangianiello, De Maria, Quirini e Rizzo Pinna.

La speranza, ovviamente, è che i giocatori riescano a recuperare le energie sufficienti per reggere, dopo appena tre giorni, il confronto con l’Entella, sicuramente più forte di questa Spal e reduce da due vittorie, a conferma che, con Gallo in panchina, la squadra ligure ha ritrovato un passo almeno da play-off. Giusta la soddisfazione nel clan rossonero al termine di una sfida infinita contro la Spal.

Ha detto Gorgone (foto): "Ci siamo ripresi quello che non era arrivato in campionato, ma credo per pura sfortuna, anche se la gara può avere una valenza minore, perché parliamo di Coppa Italia, è stata importante per la squadra. Questi ragazzi avevano bisogno di una iniezione di fiducia; so cosa possono fare, so anche i limiti che abbiamo sui quali dobbiamo lavorare".

Poi Gorgone ha aggiunto: "E’ stata un’ occasione per ritrovare fiducia contro una squadra importante di livello come la Spal, cui auguro di riprendersi anche per la stima che ho verso l’allenatore Colucci. Nel corso di una stagione capitano anche momenti delicati come quelli che abbiamo vissuto nelle settimane scorse. Oggi può sembrare una vittoria non importante, visto che la Coppa Italia diventa utile solo verso la fine, ma noi spingiamo sempre, perché qualsiasi obiettivo è importante. Ma lasciatemi ringraziare quei trenta-quaranta tifosi che ci hanno seguito anche in questa occasione. Meritano un grazie ed un grande applauso da parte di tutti noi".

Archiviata, per il momento, la coppa (Lucchese multata di 100 euro e Spal di 300 per cori scorretti), lunedì sera torna il campionato, purtroppo ancora alle 20.45, con la prima delle due "montagne" da scalare: l’Entella (la seconda sarà la trasferta a Cesena), con Gorgone che spera di poter… riabbracciare Benassai e di recuperare Tumbarello e Fedato che sono stati "risparmiati" a Ferrara.

L’arbitro del match contro i liguri, guidati in attacco da Zamparo e dall’ex rossonero Santini, sarà Gianquinto di Parma, coadiuvato da Montanelli di Lecco e da Capriolo di Bari.

Emiliano Pellegrini