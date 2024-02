Lucchese - La situazione. Gorgone spera di avere Benassai

Se la vittoria sulla Spal ha rappresentato, per la Lucchese, un’importante svolta per le future ambizioni play-off, lo dirà la trasferta di sabato, a Pineto. Perché la formazione abruzzese, con il neotrainer Beni in panchina, nonostante una recente flessione, è la tipica squadra di categoria. Oltretutto il Pineto dispone, in attacco, del trentaduenne napoletano Volpicelli, vicecapocannoniere del girone, con 11 centri. Dunque un avversario da tenere nella massima considerazione da parte di una Lucchese che dovrà, ancora una volta, ritoccare il reparto difensivo, vista la squalifica di Gucher.

Gorgone spera, ovviamente, di poter recuperare Benassai, in modo da presentarsi in Abruzzo con Sabbione e Tiritiello. In caso contrario dovrebbe toccare a Fazzi, anche se, quest’ultimo, potrebbe essere schierato come difensore destro. Il resto dello schieramento sarà lo stesso di domenica scorsa, con Quirini Tumbarello, Cangianiello e Visconti; mentre, in attacco, poterebbe scoccare di nuovo l’ora di Magnaghi al centro, con Rizzo Pinna e Disanto ai fianchi.

Emil. Pell.