Lucchese - La vigilia del match. Stasera c’è l’Ascoli alle 20.30. Gorgone non parla: difesa a tre?

Dalle vicende societarie, che sono tutte da chiarire e che promettono altri colpi di scena, al campionato che propone, questa sera, una sfida molto complicata per la Lucchese, perché, al "Porta Elisa", arriva l’Ascoli di Mimmo Di Carlo che si è rinforzato con l’ingaggio del forte Carpani a metà campo e che punta ad entrare nella "top ten" della classifica.

Il riconfermato (per l’ennesima volta) trainer Gorgone dovrà, ovviamente, sostituire Quirini e dovrebbe farlo con Visconti, lasciando tutto il resto invariato rispetto a Rimini.

Notizie dall’infermeria. Sono ancora out Frison e Welbeck, mentre Fazzi non è al top, anche se sarà tra i convocati. Gli altri sono tutti disponibili.

Intanto l’addetto stampa della Lucchese ha riferito che Gorgone, data la situazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, che farà, però, regolarmente, dopo la partita con l’Ascoli. C’era da immaginarselo. Speriamo, solo, che si torni pesto alla normalità, perché questo è uno stato di cose, in generale, che la dice lunga sul clima che si respira dalle parti del "Porta Elisa" (che tornerà ad ospitare la sede della società). E, allora, non resta che ipotizzare la probabile formazione di partenza, con la riconferma della difesa a tre: Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignani, Tumbarello, Catanese, Visconti, Antoni; Saporiti, Magnaghi.

Palla al centro alle 20.30. Arbitra Manzo di Torre Annunziata. Ha un precedente con la Lucchese, nel match vinto dai rossoneri per 2 a 1 contro la Lavagnese, in serie "D" nel 2019.

Emil. Pell.