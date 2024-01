Lucchese - L’avversario. Il Perugia ne recupera tre

Il Perugia si è allenato anche nel pomeriggio del 1° gennaio, in vista della gara di domenica pomeriggio, allo stadio "Renato Curi" di Pian di Massiano, contro la Lucchese di Gorgone. Assenti i soli infortunati Vazquez e Iannoni oltre al portiere Furlan, fermo per un risentimento. Il ritorno a pieno ritmo di Adamonis lascia pensare ad un avvicendamento tra i pali. Quanto a Iannoni, ieri il centrocampista è tornato ad allenarsi, ma solo tra un paio di giorni si comprenderanno meglio i margini effettivi di recupero per il giocatore del grifone.

Contro i rossoneri dell’"ex" Gorgone (con gli umbri nella stagione 2004-2005) mancheranno ancora Seghetti, capocannoniere della squadra con cinque centri e Lisi per squalifica; mentre, in difesa, tornerà Angella, recuperato al pari di Dell’Orco e Giunti.

Sul fronte del mercato il Perugia è alla ricerca di un attaccante. Si fa il nome di Eick Lanini della Reggiana, classe 1994, il cui cartellino è di proprietà del Parma.

E. P.