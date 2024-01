LUCCHESE-L’AVVERSARIO. Il Perugia vuole ingaggiare Sylla

Domenica pomeriggio, al "Curi", in occasione della prima gara del girone di ritorno tra Perugia e Lucchese, la rabberciata difesa rossonera potrebbe ritrovarsi di fronte quel Youssouph Sylla, senegalese di 25 anni, che con la maglia della Vis Pesaro, al "Porta Elisa", aveva realizzato una doppietta, permettendo ai suoi di filare via con la vittoria. Il Perugia sta per tesserare Sylla, autore di 5 reti e 2 assist in 18 partite con la maglia della Vis che, a sua volta, lo sostituirebbe con Nicastro del Pontedera. Il "gigante" senegalese (196 centimetri di altezza), che andrebbe subito al debutto contro la Lucchese, è cresciuto calcisticamente nel Parma, esordendo in Eccellenza; poi ha fatto la trafila tra serie "D" e dilettanti vari, con Colorno, Piacenza, Vigor Carpaneto, Gozzano, Pordenone, con cui tre anni fa disputò 14 partite in serie "B". Infine ha indossato le maglie di Alessandria e Vis Pesaro.

Ma si dice che il Perugia stia pensando anche a Magrassi, a conferma che vuole risalire e puntare almeno al terzo posto.

E. P.