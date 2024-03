Lucchese - LE ALTRE. Il ko con la Pantera costa la panchina a Banchieri. La Vis Pesaro affidata all’ex rossonero Stellone

La sconfitta patita contro la Lucchese dalla Vis Pesaro è costata la panchina all’allenatore Banchieri che è stato sollevato dall’incarico. E pensare che Banchieri, a gennaio, aveva rinnovato il contratto fino al 2026. E sarà nientemeno che Roberto Stellone – ex rossonero come calciatore nella stagione ’97-’98 ed ex allenatore di Palermo e Benevento, tra le altre squadre allenate in carriera, oltre alla "Primavera" del Frosinone, ai tempi di Gorgone e dell’ex diesse rossonero Fara – il trainer scelto dalla Vis Pesaro per cercare di conquistare la salvezza nelle ultime quattro giornate. Vedremo se i marchigiani ci riusciranno sotto la guida dell’ex rossonero.

E. P.