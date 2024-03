LUCCHESE - L’INIZIATIVA. Esposta al Museo la copia della maglia degli anni Trenta

Sabato, alle 16, al Museo Rossonero, verrà presentata la copia della maglia vestita dai giocatori nella stagione 1930-’31. L’idea di un tifoso è stata realizzata dalla "Sartoria Sportiva Milano", azienda leader nel settore dell’artigianato italiano. Un’iniziativa che potrebbe fare da traino ad altre, subito accolta da "Lucca United", con l’intento di continuare a promuovere i colori rossoneri, riportando alla memoria dei tifosi e non solo stagioni importanti. Sarà l’occasione per ripercorrere gli eventi legati all’epoca, ricordando le gesta di Lazzaroni, mitico giocatore della Lucchese di quegli anni che insieme ai compagni preparò il terreno – poche stagioni dopo – alla Lucchese guidata da Erno Egri Erbstein, squadra che, in serie "A", avrebbe poi dato il portiere Olivieri alla Nazionale campione del mondo nel 1938. Sarà anche possibile ordinare una copia della maglia e Paolo Grechi, mostrerà tutte le fasi della lavorazione.

A. L.