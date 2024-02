Lucchese: l’ora della verità. Gorgone: "Pantera, ti voglio feroce"

Lucchese a caccia della terza vittoria esterna della stagione, dopo quelle realizzate alla seconda (Sestri Levante) e alla terza giornata (Recanatese) del girone di andata. Il campo è il "Moccagatta" di Alessandria, l’avversario (ore 20.45) la Juventus Nex Gen che, in questo momento, è la squadra più in forma, fatta eccezione per la capolista Cesena. Per tornare a casa con un successo, servirà però una Lucchese ben diversa.

"Chiedo uno scatto ai ragazzi – ha dichiarato alla vigilia l’allenatore rossonero – , perché la situazione di classifica non è, oggettivamene, confortante, quando sono in arrivo due impegni severi, come quello di Alessandria contro la Juve “B” e quello successivo di Pescara". Il trainer, insomma, punta sull’aspetto nervoso e lascia aperta la strada ad un ritorno della difesa a quattro. Sulla piega che ha preso il campionato, ha aggiunto: "Sono e siamo consapevoli che ogni partita può crearci difficoltà o darci una spinta. Le partite diminuiscono, la classifica la conoscono tutti, ma noi guardiamo esclusivamente solo alla gara contro i bianconeri che, in questo momento, è la cosa più importante". Gorgone non ha anticipato nulla, sia sul modulo che sugli interpreti.

"Per la scelta della formazione – ha spiegato – aspetterò all’ultimo, in modo da verificare le condizioni di tutti i ragazzi. Stessa cosa per il modulo. Abbiamo giocato sia a quattro che a tre in difesa, vedremo". L’impressione, tuttavia, è che la scelta dovrebbe cadere sulla difesa a tre, con Tiritiello, Gucher e Benassai davanti a Chiorra. Sull’avversario, Gorgone ha detto: "La Juventus “B” non l’ho mai considerata una squadra di bassa classifica, neanche quando stentava nelle prime giornate. Ha giocatori di qualità e, soprattutto, gioca con grande spensieratezza, grazie al filotto di risultati utili consecutivi che ha messo insieme nell’ultimo periodo. Sarà una partita da affrontare con grande umiltà, ma con grandissimo coraggio ed energia". Gorgone ha, infine, spiegato come superare questo stato insoddisfacente, dovuto, secondo alcuni, alla mancanza di carattere e qualità tecniche di molti.

"Conta molto l’aspetto nervoso – ha aggiunto il tecnico – . Quando hai poco tempo, devi analizzare gli errori, senza, però, portarti dietro le scorie o i timori. Bisogna avere grande fiducia in quello che si fa, perché le prestazioni non sono mai venute meno. Sono mancati troppe volte i risultati che sono quelli che, poi, ti giudicano in modo spietato. Bisogna essere consapevoli che non basta fare buone gare, serve anche tutto il resto in una partita. Servirebbero tre-quattro risultati di fila, perché i ragazzi hanno dimostrato sul campo di poterli ottenere. Non sulla carta, ma, sempre sul campo, abbiamo anche dimostrato limiti e commesso errori che ci hanno compromesso troppe volte".

"Voglio – ha concluso Gorgone – una squadra rabbiosa, con personalità e coraggio, per allontanarci dalle sabbie mobili e dare soddisfazione ai nostri tifosi". Probabile formazione: Chiorra; Tiritiello, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, De Maria; Rizzo Pinna, Magnaghi, Disanto.

Emiliano Pellegrini