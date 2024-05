Lucchese, le mosse: via all’operazione rinnovi

Lucca, 27 maggio 2024 - Dei tre giocatori in scadenza di contratto (Rizzo Pinna, Benassai e Tumbarello), sembra che il solo attaccante esterno, autore di 12 reti, sia stato messo nel mirino da alcune squadre di serie "C" (una è l’Entella) che puntano a vincere, ma anche da un paio di squadre serie "B" (tra queste il Pisa); mentre sia il difensore che il centrocampista sarebbero ancora in attesa di proposte interessanti. Se l’obiettivo per la ricostruzione della Lucchese della prossima stagione è quello di cambiare cinque-sei "pedine", soprattutto dalla cintola in su, crediamo che sarebbe, altresì, importante continuare ad avere dei punti fermi, delle certezze sia in difesa che a metà campo. E giocatori come Benassai e Tumbarello rientrano sicuramente tra quelle certezze sulle quali un allenatore può fare affidamento. Diciamo la verità: non sarebbe un bel segnale se la Lucchese non avesse la… forza per convincere Benassai e Tumbarello a rimanere in rossonero.

Il presidente Bulgarella ha in agenda un incontro con i procuratori dei due giocatori per i primi giorni della settimana, ma, forse, sarebbe stato meglio se a portare avanti la trattativa fosse stato un direttore sportivo, piuttosto che il presidente in prima persona. Dunque non rimane che attendere l’esito dei prossimi colloqui per capire meglio le reali e concrete possibilità della Lucchese.

Al momento l’obiettivo possibile è quello di disputare un certo tipo di campionato, sicuramente di buon livello, ma non di più. A meno che il presidente o, meglio, il futuro "diesse", che ci vuole, non sia così bravo da "alleggerire" il monte ingaggi, trovando nuove destinazioni per i vari Fedato, Magnaghi, Guadagni ed altri che non hanno avuto un rendimento che tutti si aspettavano. Fino a quando non saranno liberate quelle caselle, è abbastanza utopistico pensare di poter arrivare, ad esempio, ad attaccanti da doppia cifra come Tumminello del Crotone oppure come Muraro, trentatreenne centravanti del Picerno (19 reti). Comunque aspettiamo con fiducia che il presidente rientri a Pisa dalla Sicilia e cominci, in concreto, a sbloccare una situazione attualmente in stallo.

Intanto continua il valzer degli allenatori per la prossima stagione. Il Rimini, per il dopo Troise, ha pensato a Buscè della Vibonese. Passiamo alla fase finale dei play-off, giunta alle semifinali. Ecco gli accoppiamenti. Gara di andata martedì 28 maggio: Avellino-Vicenza (ore 21, con diretta su Rai Sport) e Carrarese-Benevento. Le gare di ritorno, ovviamente a campi invertiti, si disputeranno domenica 2 giugno. Dunque è rimasta la sola Carrarese di Calabro e degli ex rossoneri Belloni e Panico a tenere alto il nome del girone "B".

Emiliano Pellegrini