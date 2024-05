Lucchese: partita la caccia al centravanti. La Pantera pronta a giocare alla... Morra

Il presidente Bulgarella è intenzionato a sciogliere il "nodo" che riguarda il direttore sportivo, figura indispensabile in una società di calcio, dopo la conclusione dei play-off. La ragione è abbastanza semplice. Possono esserci manager che corrispondano ai requisiti voluti da Bulgarella (serietà, competenza, conoscenza della Lega "Pro"), ma che sono, attualmente, impegnati e, pertanto, non possono prendere delle decisioni. Per la verità, la società spera che, prima di tutto, Alessandro Frara trovi una nuova sistemazione, in modo da non gravare più sul foglio-paga della Lucchese fino a giugno del prossimo anno.

Un discorso analogo può essere fatto per cinque-sei giocatori che, oltre ad avere ingaggi molto onerosi, non rientrerebbero più nei piani tecnici per la prossima stagione, ma sono ancora sotto contratto. Se prima non sarà trovata loro una nuova squadra – di qui la necessità di avere un direttore sportivo che abbia i contatti con le altre società e con i procuratori – , saranno ridotte le risorse economiche a disposizione per il rafforzamento dell’attuale organico e, più in generale, per la costruzione di una squadra che abbia delle ambizioni. Questa è la dimostrazione che, lo scorso anno, stati spesi male i soldi che Bulgarella aveva messo a disposizione degli uomini-mercato.

Nonostante tutto, il presidente continua a fare i suoi sondaggi, ovviamente, nel rispetto di quei giocatori che sono sotto contratto con altre società o che sono attualmente impegnati nella fase finale dei play-off. In ogni caso il rinnovamento sarà profondo e riguarderà tutti i ruoli, a partire dal portiere "under", passando per un difensore centrale, due centrocampisti e due attaccanti.

Molti i nomi sul taccuino del presidente che deve, ovviamente, rendersi conto che, per voler mettere a disposizione dell’allenatore Gorgone un attaccante di spessore – citiamo per tutti Morra del Rimini (19 centri) oppure Spagnoli dell’Ancona (12) o Gucci dell’Arezzo (11 reti) – , serviranno parecchi soldi. Sempre "calda" la pista che porta al siciliano Tumminello, contrattizato, però, con il Crotone.

Nelle intenzioni di Bulgarella c’è, infine, quella di convincere Tumbarello a rimanere, sempreché il centrocampista non abbia ricevuto, nel frattempo, un’offerta economica importante da parte di un’altra società (Ancona?). C’è anche da capire se la Lucchese si è mossa concretamente con l’Hellas Verona per riavere in prestito Yeboah.

Emiliano Pellegrini