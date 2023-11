Lucchese passa ai supplementari. Batte la Juve "B" e vola ai quarti

Ancora una volta la Lucchese decide il match ai tempi supplementari. I ragazzi di Gorgone, dopo essere andeti in vantaggio con Rizzo Pinna, si erano fatti rimontare e, addirittura, erano andati sotto. M a riportare il match a favore della Pantera ci hanno pensato Magnaghi e Russo nel secondo tempo supplementare. E la Pantera vola ai quarti.

I rossoneri arrivavano a questa prima gara della competizione al "Porta Elisa" dopo che, nei due precedenti match, aveva battuto, prima l’Arezzo e, poi, la Spal. Il match anche questa volta, come nelle altre due occasioni, si è deciso ai tempi supplementari.

Gorgone dà spazio ai giocatori che, per il momento, hanno trovato meno spazio, schierando un "4-3-3" con: Coletta tra i pali; linea difensiva composta da: Quirini, Sabbione, Merletti e Perotta. A centrocampo: Sueva, Tumbarello e Djibril; in avanti, sugli esterni Yeboah e Rizzo Pinna, con punta centrale Romeo. La Juve "B" schiera le seconde linee, con ben dieci under su undici giocatori in campo. Subito una bella azione dei rossoneri al 3’ con Djibril che crossa al centro, dove Sueva, di testa, costringe Scaglia a mettere in angolo. La Juventus Next Gen va vicina al gol del vantaggio al 9’. Palla persa da Perotta sulla trequarti, la sfera arriva a Cerri che crossa al centro, dove Anghelè, davanti alla porta, spara alto.

Rizzo Pinna al 17’ si coordina bene, ma la sua sforbiciata viene deviata in angolo. Azione dubbia al 23’, con Rizzo Pinna che viene trattenuto in area da Perotti, ma il direttore di gara lascia proseguire il gioco. Sassata di Romero al 26’, ma la palla finisce alta sopra la traversa. E, sempre il numero nove rossonero, alla mezz’ora, sfiora il gol, con una bella girata che, però, termina fuori a fil di palo. Al 43’ Sabbione ci prova di testa, ma la sua conclusione è salvata sulla linea di porta da un difensore bianconero. La prima frazione di gara va in archivio in parità, con le due squadre che non sono riuscite a dare la sferzata giusta, con la Lucchese che, però, è stata molto più pericolosa della Juve, con Sueva, Romero e Sabbione. Tutto rimandato al secondo tempo, per evitare i tempi supplementari.

Nella ripresa Gorgone manda in campo gli stessi undici dell’inizio, con le riserve che iniziano a scaldarsi. Sono i rossoneri che provano ancora una volta a partire aggressivi e, al 4’, Sueva, da fuori area, impegna Scaglia in angolo. Al 12’ Coletta si distende a deviare una conclusione insidiosa di Valdesi che, per poco, non sorprende l’estremo difensore rossonero che vede partire la palla all’ultimo.

Bella azione al 18’ di Yeboah che, con un rasoterra da fuori area, costringe Scaglia alla deviazione in angolo. Di nuovo il centravanti rossonero al 28’ non arriva in spaccata su un tiro rasoterra pennellato di Alagna. La Lucchese continua a creare occasioni, mentre la Juve si affida ai calci piazzati: come al 35’, con Palumbo che, però, calcia fuori, con Coletta che accompagna il pallone sull’esterno della rete. Bella azione personale al 39’ per Rizzo Pinna che guadagna palla sulla sinistra, si accentra e, con un bel rasoterra, batte Scaglia, confermando di essere il giocatore più in forma di questa Lucchese. La gioia, però, dura poco, perché, al 44’, Merletti atterra in area Anghelé ed il direttore di gara decreta questa volta il rigore. Dagli undici metri Palumbo spiazza Coletta. Si va, così, ai tempi supplementari.

E’ di nuovo Yeboah al 7’ del primo tempo extra a costringere ancora una volta Scaglia alla deviazione in angolo. All’11’ la Juve va di nuovo vicina al vantaggio con Anghelé che, da due passi, spara una sassata sopra la traversa. Non sbaglia, però, Guerra al 14’ che, di destro, sorprende Coletta che era sulla traiettoria. La Lucchese – che ora ha in campo tutti i titolari – , deve rimediare. Ed è proprio Magnaghi che, di testa, all’8’, gira in rete un cross di Cangianiello. Il finale del secondo tempo supplementare è un assedio rossonero, con Scaglia che salva per ben due volte su una conclusione a botta sicura di Guadagni e Yeboah. Ma, ad un minuto dalla fine, ci pensa Russo, con un bel rasoterra imprendibile, a battere Scaglia e a regalare il passaggio del turno alla Lucchese.

Alessia Lombardi