Lucchese: prove tecniche di futuro. Tumbarello, rinnovo in dirittura d’arrivo

Lungi dall’idea di dare consigli al presidente Andrea Bulgarella. Però siamo convinti che lo stesso numero uno rossonero stia riflettendo su come dare alla società una struttura interna tecnica che sia all’altezza del compito, sapendo che non può fare tutto da solo. Riteniamo, pertanto, che Bulgarella debba affidare la gestione futura del mercato a persona competente ed ovviamente di fiducia, introdotta nel mondo del calcio di serie "C" e che conosca procuratori e giocatori.

Per la verità, un direttore sportivo a foglio paga c’è già ed è Alessandro Frara e che potrebbe essere reintegrato, dal momento che, tra l’altro, conosce anche le idee dell’allenatore Gorgone che, fino prova contraria, guiderà la squadra anche nella prossima stagione. In attesa di decisioni da parte del presidente – che dovrebbero arrivare a breve – , dal momento che la stagione "regolare" sta per concludersi, a tirare i fili in società è rimasto il solo Ray Lo Faso che è impegnato, in questi giorni, nel cercare di risolvere le posizioni di Tumbarello, Rizzo Pinna e Benassai che hanno il contratto in scadenza e che, nel caso di mancato rinnovo, andrebbero via a parametro zero.

Anche se Lo Faso, sull’argomento, è stato molto ermetico, si è, però, lasciato sfuggire una mezza ammissione per quanto riguarda, ad esempio, il contratto di Tumbarello. "Al momento opportuno – ha detto l’ad – la società comunicherà l’esito del colloquio che è attualmente in corso. Siamo fiduciosi in un esito positivo". Possiamo dare per certo, insomma, il rinnovo per Giorgio Tumbarello. Come minimo sono stati proposti al centrocampista, autore di una stagione largamente positiva, altri due anni di contratto. Stessa proposta è stata fatta al difensore Benassai e sembra che ci siano buone possibilità che continui a fare coppia con Tiritiello anche nel prossimo campionato.

Oggettivamente più complicato è il rinnovo del contratto di Rizzo Pinna, per una ragione molto semplice. Gli undici gol realizzati dal giocatore, che è soprattutto un esterno offensivo, hanno fatto lievitare le sue quotazioni. Per "blindarlo" si dice che la Lucchese abbia intenzione di mettere sul piatto della discussione un ritocco sull’ingaggio percepito quest’anno (si dice che quello di Rizzo Pinna fosse tra i più bassi) ed un contratto triennale. E’ indubbio che sarebbe importante poter ripartire da tre certezze nei tre ruoli della squadra: difesa, centrocampo ed attacco.

Ma il compito ancora più delicato riguarderà il fronte delle partenze. Qui ci sono almeno sei-sette giocatori che, pur avendo ancora un anno di contratto, non rientrerebbero più nei futuri piani tecnici. Non sarà, pertanto, facile trovare una nuova sistemazione.

La squadra, infine, sta completando la preparazione per il derby di lunedì sera con l’Arezzo, diventato fondamentale in chiave play-off. Probabile il recupero di De Maria (dovrebbe essere, però, destinato alla panchina) e Gucher; molto meno quelli di Disanto e Visconti.

Emiliano Pellegrini