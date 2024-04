Lucchese: quale futuro?. Ingaggi e stadio i "nodi"

Sulla ricostruzione della Lucchese per la prossima stagione pesano come un macigno gli ingaggi dei giocatori (staff tecnico compreso) ai quali è stato fatto, in modo generoso, un contratto biennale. Questo vuol dire molto semplicemente, che prima di fare anche un solo acquisto, il nuovo direttore sportivo o consulente tecnico scelto dal presidente Bulgarella, dovrà essere bravo a piazzare, facendo magari dei forti sconti, quei giocatori che, oltre ad avere un ingaggio importante, hanno profondamente deluso le aspettative. Sono questi i veri "nodi" da sciogliere, prima di parlare concretamente del futuro.

Per la verità c’é un altro "nodo" che va sciolto ed è quello che riguarda il nuovo "Porta Elisa". Vedremo se l’Aurora Immobiliare riuscirà, nel giro di una decina di giorni, ad ottemperare a tutte le "prescrizioni" richieste dal Comune. Se non interverranno fatti nuovi, l’unica strada che l’amministrazione comunale può percorrere, anche per… sostenere in qualche modo l’operato del presidente, è quella di affidare al gruppo Bulgarella la ristrutturazione dello stadio, con interventi migliorativi, ma sostenibili (sistemazione della tribuna coperta, rifacimento del manto erboso e così via), rimettendo definitivamente nel cassetto il "mega-Porta Elisa" da 15-18mila posti, interamente coperto.

Queste criticità devono essere risolte prima che la Lucchese presenti la domanda di ammissione al prossimo campionato di Lega Pro, domanda che, quest’anno, è stata anticipata ai primi giorni del mese di giugno, in modo tale che la "Covisoc" possa effettuare i controlli del caso.

Nel frattempo la squadra è impegnata nella trasferta di Ancona, contro una squadra che ha a disposizione soltanto un risultato, la vittoria, per conquistare la salvezza matematica. Dal canto suo i rossoneri hanno l’obbligo morale di onorare fino alla fine la maglia che indossano. Inutile, però, farsi grandi illusioni. Il pronostico pende decisamente a favore dei dorici ed appare, oggettivamente, poco credibile che la squadra di Gorgone, squalificato, possa avere uno squillo proprio l’ultima giornata, quando, ormai, i giochi sono già decisi.

L’ultima curiosità riguarda la formazione che il trainer rossonero manderà in campo tenendo conto che mancheranno per squalifica Tiritiello e Disanto. E’ probabile che vengano utilizzati i vari Russo, Guadagni, Djibril, Alagna, De Maria, Fazzi, Fedato e, magari, qualche giovanotto come Babacar. Il match del "Conero" inizierà domenica alle ore 20. Arbitrerà Leone di Barletta.

Emiliano Pellegrini