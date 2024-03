LUCCHESE - QUI CESENA. L’"ex» Toscano:: "Rossoneri insidiosi come il Gubbio»

Alla vigilia della trasferta di Lucca l’allenatore Mimmo Toscano, ex mediano rossonero nella stagione 1999-2000, con 24 presenze, ha detto: "Ci aspetta una partita come le ultime affrontate in questa fase del campionato. Ogni squadra vuole raggiungere l’obiettivo e, chi affronta il Cesena, alza sempre l’asticella della prestazione. Noi dovremo essere bravi a fare altrettanto, tenendo alta la concentrazione e l’intensità, perché ci saranno partite impegnative da qui alla fine".

I romagnoli recuperano Saber che, però, dovrebbe partire dalla panchina. Sui rossoneri il trainer bianconero Toscano ha aggiunto: "Rispetto al 3-0 dell’andata la Lucchese ha mantenuto la stessa identità; come tipologia di partita penso che ricorderà quella con il, Gubbio perché anche la Lucchese ama palleggiare e costruire l’azione attraverso la manovra. Noi dovremo mettere in campo le nostre qualità in alcune zone specifiche".

E. P.