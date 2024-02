Lucchese - Qui Pescara. Bucaro rilancia l’estone Tunjov dall’inizio

In vista del match di oggi contro la Lucchese, il neotrainer del Pescara, Giovanni Bucaro, rilancia il ventiduenne estone Tunjov, dopo due panchine di seguito, nel triangolo di metà campo completato da Dagasso e dal rientrante Aloi, dopo la squalifica. In difesa il tandem Brosco-Di Pasquale, con Floriani e Milani sulle corsie laterali. Davanti, il rientrante Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. In tal caso l’ex dell’Entella, il "gioiellino" Meazzi, che Bucaro vede meglio nel tridente, partirebbe dalla panchina.

L’arbitro dell’incontro sarà il cagliaritano Cappai che non ha mai diretto il Pescara, mentre ha un precedente con la Lucchese, in occasione della vittoria dei rossoneri, sul neutro di Carrara, contro il Sestri Levante (gol di Rizzo Pinna).

Sul match Bucaro ha detto: "Impossibile essere uguali al mister. Ma non posso essere uguale a lui, ho i miei concetti e devo applicarli. Zeman? Conoscendolo non mi parlerà più di calcio, ma ci sentiamo e ci sentiremo spesso. Momento delicato. Come ripartiamo? Riportando i tifosi dalla nostra parte. Anzitutto con l’atteggiamento". Poi sulla Lucchese: "Alterna ottimi momenti ad altri meno. Un po’ come noi. Sono ben allenati, aggressivi e giocano bene. Ai miei chiedo coraggio e velocità. Promettere la “B”? Oggi sarebbe follia. Ma dico che la squadra darà il 100%. E chi non lo farà non giocherà. Non siamo inferiori a nessuno. Neanche al Cesena".

Emil. Pell.