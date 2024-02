LUCCHESE - QUI TORINO. Il vantaggio della "cantera» bianconera

Il progetto "Next Gen" sta dando grandi vantaggi al club bianconero. Programmazione e lungimiranza stanno permettendo alla Juventus di raccogliere i frutti di un lavoro iniziato sei anni fa. I gioielli emersi dalla "cantera" sono tanti. Allegri ne ha valorizzato il patrimonio. Cerri è solo l’ultimo fiore all’occhiello di una lunga lista destinata ad aumentare. Nato nel 2018, l’esperimento si può considerare assolutamente redditizio per il club. Sono state poste le fondamenta del domani. Infatti la Juventus, come ha affermato Andrea Agnelli nella sua ultima assemblea degli azionisti da presidente, punterà ad avere, nei prossimi anni, una "rosa" formata almeno per metà da giocatori provenienti dal vivaio. 31 hanno debuttato già in prima squadra. 15 sono italiani, 5 giocano oggi in "B", 14 in "A". 6 di questi hanno fatto il loro debutto in Champions League. Da Dragusin passando per Miretti, Barrenechea, Barbieri e Soulé.

E. P.