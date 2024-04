Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» si gioca tutto. Serve una vittoria e un pareggio

Prima gara d’andata per la "Primavera", nei play-out, contro la Carrarese. La formazione rossonera affronterà, oggi, alle 15, i gialloblu a Saltocchio, mentre il ritorno si giocherà, sempre alla stessa ora, allo "Stadio dei Marmi", sabato prossimo. I ragazzi di Di Stefano (foto) dovranno conquistare una vittoria e un pareggio nel doppio confronto, perché, essendo arrivati ultimi in classifica, in caso di parità di punteggio, per determinare chI si salva, varrà la differenza reti; in caso di ulteriore parità, passano gli apuani, meglio classificatI.

La formazione marmifera, quindi, ha dalla sua parte il favore dei risultati, grazie al miglior piazzamento, ottenuto proprio grazie alla vittoria contro i rossoneri e coltivato nelle successive gare.

Si va verso l’epilogo dell’ennesima stagione deludente per il settore giovanile che, ad inizio stagione, era partito con grandi proclami, ma che, alla resa dei conti, è stato fallimentare.

La "Primavera", per il secondo anno consecutivo, proverà a mantenere la categoria e a non retrocedere nel quarto livello, ma servirà un’impresa. Nello scorso anno la Lucchese retrocesse ai play-out, sconfitta per ben due volte dall’Olbia, ma, poi, fu ripescata. Quest’anno tutti si augurano che l’epilogo sia diverso e che si riesca a salvare questa stagione fallimentare, per poi pensare a rifondare questo settore giovanile.

