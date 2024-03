Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» travolta a Modena dalla capolista. Ora è all’ultimo posto scavalcata dalla Carrarese

Modena

4

Lucchese

0

MODENA: Guadalupi, Paglia, Vicini, Teresi (18’ st Lisanti), Ori, Stopelli, Barozzini, Sarris (25’ st Moratti), Brasili (18’ st Berni), Ghillani, Molara. (A disp.: Leonardi, Casini, Borsari, Fiorillo, Oliva, Pelloni, Zidouh, Galli). All.: Ricchi.

LUCCHESE: Summa, Panconi (1’ st Morisi), Quochi, Moschella (21’ st Azzouz), Giovannetti, Garzella Rizzi, Leone, Cantini (1’ st M. Napoli), Lo Guzzo (33’ st Toma), Maurelli (11’ st Bracci), Unniemi. (A disp.: Ennached, Di Maggio, Tolomeo, Riad, D’Antona). All.: Di Stefano.

Arbitro: Nadini di Modena.

Reti: 11’ pt Brasili; 41’ pt e 43’ pt Ghillani; 30’ st Lisanti.

MODENA - Si complicano le cose per la Lucchese che perde contro la capolista Modena e finisce, così, all’ultimo posto in classifica, complice il successo della Carrarese che la scavalca e va avanti di due punti. E, sabato prossimo, ci sarà proprio la sfida tra i rossoneri ed i marmiferi nella terz’ultima giornata di campionato.

La gara non inizia nel migliore dei modi, con i ragazzi di Di Stefano che vanno subito sotto all’11’ per il gol di Brasili. A pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva la doppietta di Ghillani che, in pratica, chiude i conti.

Nella ripresa la quarta rete di Lisanti arrotonda il sucesso modenese. Tra i canarini e i rossoneri non c’è mai stata partita.

E, adesso, le cose si complicano, visto che, nella sfida play-out, ora il vantaggio ce l’ha la Carrarese.

Al. Lomb.