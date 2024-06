Lucchese - Si allunga l’ora delle scelte. Nuovo "diesse": Ferrarese pronto a farlo

Rimane avvolto ancora nel mistero il nome del nuovo direttore sportivo della Lucchese. Si pensava che il presidente Bulgarella lo avrebbe annunciato dopo l’incontro avvenuto ieri pomeriggio a Milano con l’allenatore Gorgone – con il quale c’è perfetta sintonia sulle prossime mosse da fare – ; invece il numero uno rossonero, nel tardo pomeriggio, ha detto sul filo del telefono: "Al momento posso solo dire che al faccia a faccia avvenuto con il mister, era presente anche una persona. Ma, come ho già avuto modo di dichiarare, dirò il suo nome e cognome, soltanto dopo che sarà stato trovato l’accordo, sarà messo nero su bianco, come si dice".

"Capisco – ha aggiunto Bulgarella – l’impazienza dei tifosi; ma la fretta, nel calcio, può portare a commettere degli errori, che poi si pagano. Non voglio che si ripeta la storia dello scorso anno; per cui chiedo a tutti di avere ancora un po’ di pazienza, ma, al tempo stesso, ribadisco che c’è grande sintonia con il mister che per me è un punto fermo nella Lucchese del domani".

Siccome nel calcio le notizie corrono a cento all’ora, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Claudio Ferrarese, veronese di 46 anni, già capo scouting e braccio destro di Frara nella passata stagione alla Lucchese, a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Aspettiamo, naturalmente una conferma ufficiale da parte della società.

Dunque il presidente – che evidentemente è rimasto scottato dagli errori che sono stati commessi lo scorso anno dai suoi collaboratori e dei quali sta pagando le conseguenze in termine di esborsi cospicui di denaro – ha deciso di ponderare bene il da farsi; di pensare non una, ma dieci volte, prima di prendere una decisione. Sicuramente si avvarrà dell’apporto di un direttore sportivo che dovrà lavorare in sinergia con Gorgone e rapportarsi solo con Bulgarella.

Il presidente ha, quindi, confermato che, all’inizio della prossima settimana, terrà una conferenza stampa assieme a Massimo Morgia per spiegare come sarà il nuovo settore giovanile. Alla domanda se ci sono novità sul fronte del mercato, Bulgarella, ha risposto: "Assieme al mister abbiamo tirato giù un elenco dei calciatori che farebbero al caso nostro e che saranno contattati dal nuovo collaboratore tecnico. Ho letto che mi piacerebbe portare dentro l’attaccante Tumminello; ma ricordo che lo stesso è sotto contratto con il Crotone e che, per correttezza, non andremo direttamente sul giocatore che, tra l’altro, conosco benissimo. Confermo che con il Catania potremo iniziare una certa collaborazione, ma solo se i giocatori che eventualmente ci saranno proposti avranno ingaggi in linea con i nostri e, soprattutto, se saranno funzionali al gioco del mister. Anche in questo caso non dobbiamo avere fretta".

Intanto cominciano a fioccare i primi punti di penalizzazione. Il Tfn ha penalizzato la Spal con tre punti da scontare nella prossima stagione (inadempienze nei pagamenti di gennaio e febbraio scorsi).

Emiliano Pellegrini