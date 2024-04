Lucchese: si complica il cammino play-off. Rossoneri "costretti" a vincere il derby

Dopo la "manita" del Rimini all’Olbia (la società sarda ha esonerato l’allenatore Gaburro ed ha affidato la squadra al trainer della "Primavera"), la Lucchese è scivolata di nuovo fuori dai play-off. Al decimo ed ultimo posto utile per disputare l’extra season è approdato, dunque, il Rimini, con il centravanti Morra salito a quota 19 nella classifica dei marcatori, ad un solo passo dal capolista Shpendi. Inoltre i romagnoli sono in vantaggio nei confronti della Lucchese in base agli scontri diretti e, dunque, i rossoneri devono necessariamente fare un punto in più degli avversari se vogliono entrare nella "top ten" finale. La netta vittoria sull’Olbia da parte dei ragazzi di Troise costringe, ora, la squadra di Gorgone a fare il pieno, lunedì sera, contro l’Arezzo che si annuncia avversario ostico, anche se meno efficace in viaggio.

Il fatto che, quando la Lucchese sbucherà dal sottopassaggio del "Porta Elisa", conosca già il risultato del Rimini, impegnato domenica sera contro la pericolante Vis Pesaro, non sappiamo se sarà un vantaggio oppure no. Una cosa è certa: se i rossoneri aspirano ad entrare nella futura "griglia" dei play-off, dovranno necessariamente provare a sfruttare il fattore casalingo ed essere, al tempo stessi, attenti a non prestare il fianco alle ripartenze dell’Arezzo che, davanti, dispone di attaccanti forti come Gucci, Guccione e Pattarello.

Per Indiani defezioni solo a centrocampo: Mawuli, "ex" di turno, è squalificato, mentre Bianchi non è ancora rientrato in gruppo. Il mediano, classe 2003, lavora ancora a parte in attesa di completare le terapie per la tendinopatia al ginocchio che lo tiene fermo ormai da poco meno di un mese.

Mai, come in questa lunga settimana di avvicinamento al derby contro gli amaranto dell’"ex" Indiani, sarà fondamentale la scelta degli uomini. Gorgone si ritrova con quasi tutto l’organico a disposizione, ad eccezione di Visconti e dovrà decidere se riconfermare i quattro difensori di Pesaro (Sabbione, Tiritiello, Benassai e Quirini) oppure se inserire a sinistra De Maria che, però, è reduce da un leggero infortunio muscolare. Stesso discorso per la composizione del terzetto di centrocampo, dove dovrebbe rientrare Gucher, con Tumbarello ed uno tra Astrologo e Cangianiello. Infine, in attacco, con Rizzo Pinna ed Yeboah punti fermi, la maglia numero undici se la giocheranno Guadagni e Disanto.

Alla luce degli ultimi risultati. la Lucchese deve fare la corsa sul Rimini, perché, anche in caso di vittoria nel derby di lunedì sera, rimarrebbe sempre dietro Arezzo e Pontedera.

Intanto, oggi, a mezzogiorno, alla ex Casa del Boia, è in programma una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato il nuovo partner tecnico per la prossima stagione ed un aggiornamento sul progetto "Esport", in sinergia con Fosber. Saranno presenti l’"ad" rossonero Ray Lo Faso e l’assessore comunale allo Sport, Fabio Barsanti. Potrebbe essere l’occasione giusta per conoscere, dal numero due della Lucchese, eventuali novità sul futuro tecnico-dirigenziale rossonero (arrivo o meno di un direttore sportivo).

Ricordiamo, infine, la nuova classifica dopo gli ultimi due recuperi per quanto riguarda la zona play-off, dal sesto al decimo posto: Juventus Next Gen e Pescara punti 48; Arezzo e Pontedera 47; Rimini 44; Lucchese 43; Entella, Pineto e Sestri Levante 41.

Emiliano Pellegrini