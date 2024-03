LUCCHESE - societa’. Bulgarella vuole investire a Milano

La notizia pubblicata nella cronaca de "Il Giorno" conferma quanto scritto ieri sulla statura imprenditoriale di Andrea Bulgarella. "Holding e Siam srl – si legge sul quotidiano lombardi – sono i due gruppi alberghieri che sono scesi in campo per realizzare un hotel nel palazzo comunale dei Portici Meridionali di Piazza Duomo a Milano. Il bando, lanciato lo scorso 16 gennaio, si è chiuso martedì e, ieri, negli uffici del Demanio di via Larga, sono state aperte le due offerte arrivate. Tra i due gruppi alberghieri che si sono fatti avanti, il più noto è Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, che ha un portfolio di 30 alberghi di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro". Bulgarella è, oggi, il presidente della Lucchese, ma questo non è il suo esordio nel mondo del calcio, perché negli anni novanta aveva rilevato il Trapani, sfiorando persino la "B".

E. P.