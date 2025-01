Lucchese vecchia e nuova

In un pomeriggio di pioggia la Lucchese targata Sanbabila ha mosso i suoi primi passi, lasciando, però, ancora molti aspetti da chiarire e tanti interrogativi ai quali dare una risposta chiara e convincente. Nella sala stampa del " Porta Elisa", ieri, al fianco del presidente Giuseppe Longo, c’era il "dg" Riccardo Veli; ma erano presenti anche Umberto Bruno, Pasquale Matarrese e Claudio Ferrarese. Mentre Bruno Russo non sarà più nel cda della Lucchese, come annunciato dallo stesso Veli.

E’ stato il presidente Longo a spiegare il perché dell’acquisizione. "Un’operazione – ha detto – valutata in tutte le sue sfaccettature. C’era la necessità di chiudere con urgenza a causa delle condizioni di salute del presidente Bulgarella, ma abbiamo fatto le due diligence previste. Fra quindici giorni arriveranno nuovi investitori che metteranno denaro fresco nelle casse della Sanbabila, portando tutte le garanzie necessarie per avere una solidità finanziaria che, adesso, da sola, non può avere. Io rimarrò come presidente, ma l’amministratore delegato sarà un’altra persona che a breve conoscerete".

La Lucchese dall’atto di vendita risulta avere oltre un milione e 600mila euro di debito: come risolverete il problema?

"Questo problema è ancora un motivo di interlocuzione con il Gruppo Bulgarella. Stiamo verificando tutte le pendenze ed ognuno risponderà del proprio operato".

Per Saltocchio, ancora di proprietà dell’Academy Lucchese e lo stadio, la nuova società sembra avere le idee chiare. "Su Saltocchio – ha aggiunto Longo – non abbiamo ancora avuto nessun incontro, ma è un problema che affronteremo dal 4 febbraio, cioè dopo la conclusione del mercato. Adesso la nostra priorità è il mercato per rafforzare la squadra e conquistare la salvezza. Abbiamo intenzione anche di fare alcuni lavori, primi fra tutti riportare la sede all’interno dello stadio e, poi, per il prossimo campionato fare il campo del Porta Elisa in sintetico".

E per il settore giovanile?

"Personalmente da giovane ho giocato a basket nel settore giovanile di una squadra e tanti ragazzi, poi, sono approdati in prima squadra. Crediamo che il settore giovanile debba essere una priorità. La valorizzazione dei giovani è la forza di qualsiasi squadra, far crescere i ragazzi e magari attingervi per la prima squadra".

Al momento, però, risulta che non abbiate ancora incontrato l’amministrazione comunale...

"Mi sono sentito con il sindaco il 14 gennaio e, poi, di nuovo il 15 e, nel corso del nostro colloquio telefonico, si è dimostrato gentilissimo e tenero nei miei confronti. Ci dovevamo aggiornare in questa settimana e lunedì gli ho scritto che martedì sarei venuto a Lucca, ma lui mi ha risposto che era impegnato".

A margine di questa domanda il "dg" Veli ha precisato che qualcuno della nuova società, invece, aveva avuto modo di parlare con il vicesindaco Barsanti nel corso di due telefonate, il 4 ed il 7 gennaio e che, una volta effettuato il closing si sarebbero incontrati. Infine il marchio e la fidejussione. "E’ un argomento – ha concluso Longo –, che tratteremo a breve. La fidejussione? Dovrà necessariamente essere sostituita entro il 15 febbraio, come dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria in Lega".

Alessia Lombardi