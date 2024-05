Lucchese, vertice a Pisa Bulgarella-Gorgone

Se le indiscrezioni sono giuste, oggi pomeriggio l’allenatore Gorgone sarà a Pisa, quartier generale di Andrea Bulgarella, a colloquio con il presidente rossonero per cominciare a parlare della squadra da ricostruire per la prossima stagione. E’ abbastanza facile capire che si tratterà di un primo incontro esplorativo, una prima presa di nuovo contatto tra il numero uno rossonero ed il trainer romano che è stato riconfermato alla guida della Lucchese.

In primo luogo sarà presa visione della situazione contrattuale della squadra che, al momento, può contare su questi giocatori che hanno ancora un anno di contratto: Tiritiello, Quirini, Sabbione, Benassai, Gucher, Visconti, Perotta, Fedato, Djibril, Russo, Guadagni, De Maria, Magnaghi. A questo elenco possiamo aggiungere Ravasio (foto), di ritorno dal prestito di Sorrento e Coletta, al quale la società ha proposto il rinnovo per un’altra stagione.

La fase successiva di questo primo faccia a faccia tra Bulgarella e Gorgone dovrebbe riguardare l’allargamento della compagine tecnica, con l’ingresso di un nuovo direttore sportivo o consulente di mercato che dir si voglia, che si muova dietro indicazioni del presidente e dell’allenatore. E’ ovvio che altri incontri seguiranno nei prossimi giorni, con il trainer che ha approfittato di questo periodo di inattività per seguire alcune gare dei play-off.

Prima di poter affrontare il discorso sul futuro, bisognerà capire quali sono le reali intenzioni di Bulgarella e quante sono le risorse economiche disponibili per poter operare concretamente sul mercato. Gli eventuali movimenti in entrata presuppongono che la società riesca a sfoltire la "rosa", con un conseguente "dimagrimento" del foglio paga.

In un secondo momento dovrebbe essere affrontato il discorso che riguarda la riorganizzazione generale del settore giovanile che avrà bisogno di un "restyling" profondo: sia sotto l’aspetto direzionale, che nella ricerca dei giovani e, soprattutto, nella ripresa dei contatti con le società vicine, da tempo abbandonati, perché la Lucchese possa tornare, come parecchio tempo addietro, un punto di attrazione per i ragazzi, non solo lucchesi, ma toscani. Per realizzare tutto questo servono risorse, ma anche persone competenti ed apprezzate dalle società della zona e non solo che svolgono attività giovanile.

Intanto ultima notizia sul mercato degli allenatori. Dopo l’addio alla Carrarese, che proseguirà con Calabro, Alessandro Dal Canto potrebbe ripartire ancora dalla Toscana. A quanto si dice il suo profilo è valutato dal Pontedera che deve sostituire Max Canzi, passato alla guida della Juventus Woman e dall’Arezzo, nel caso in cui non venga riconfermato Paolo Indiani che potrebbe seguire Paolo Giovannini a Livorno o alla Pistoiese.

Emiliano Pellegrini