"Lucchese vs Carrarese: decisivo scontro per la salvezza nella Primavera"

Ultimo atto del campionato "Primavera". Giunta alla conclusione anche la coda dei play-out. La Lucchese, questo pomeriggio, alle ore 15, al campo sportivo "Paolo Deste" di Avenza, affronta la Carrarese, nella gara di ritorno. I rossoneri si presentano a questo appuntamento forti del 6 a 0 conquistato sette giorni fa a Saltocchio, nel confronto d’andata. Alla formazione di Di Stefano basterà non perdere con lo stesso risultato, perché, in quel caso, passerebbe la Carrarese meglio piazzata in campionato.

Sarà una sfida da non sottovalutare assolutamente per i rossoneri che si presenteranno a questo appuntamento motivati, ma, soprattutto, galvanizzati dal rotondo successo di sabato scorso. Una vittoria ottenuta grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra che ha saputo "rialzarsi" nel momento più importante e delicato della stagione.

Salvare la categoria, quest’anno, dopo il ripescaggio della scorsa stagione, sarebbe un risultato importantissimo che salverebbe in parte un’annata pressoché fallimentare di tutto il settore giovanile, partito con grandi proclami ed andato sempre più in crisi di risultati e prestazioni.

Archiviato questa campionato, con l’auspicio di una salvezza conquistata sul campo, ci sarà da pensare alla nuova fondazione del settore giovanile, in grado di poter competere con le altre squadre e di non essere relegato sempre nei bassifondi, anche perché, proprio da questa fucina di giovani, in passato, sono venuti fuori nomi importanti che sono andati, poi, a calcare palcoscenici importanti come la serie "A".

Oggi toccherà alla "Primavera" gettare la prima base, conquistando la salvezza. Poi sarà la società a stabilire i programmi per raggiungere i nuovi obiettivi, così come avverà per la prima squadra.

