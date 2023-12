L’ultima di andata. Possanzini: "Tolentino, non c’è da farsi prendere dalla frenesia contro il Montegiorgio»

Oggi, alle 15, il Tolentino chiude l’anno al "Della Vittoria" affrontando il Montegiorgio nell’ultima giornata del girone di andata. È stato un 2023 difficile per i colori cremisi: prima la retrocessione dalla serie D, poi un avvio di stagione in chiaroscuro culminato nel cambio dell’allenatore. Tuttavia, in queste ultime settimane l’ambiente si è rasserenato grazie ai buoni risultati ottenuti dalla squadra sotto la guida tecnica di Matteo Possanzini. Adesso c’è la possibilità di chiudere in bellezza contro il Montegiorgio, compagine che finora ha vinto soltanto una volta e non viaggia nei piani alti della classifica. "Ci manca un ultimo sforzo per finire bene l’anno – dice l’allenatore Possanzini –, poi avremo tre settimane di riposo per ricaricare le batterie. Ma non dovremo giocare con frenesia, bisognerà avere calma, pazienza, rispetto per l’avversario. Godiamoci questo momento che stiamo vivendo, se siamo bravi a livello emotivo possiamo fare bene le cose preparate in allenamento. Pensiamo quindi a noi stessi...". Nel dire questo Possanzini fa riferimento anche ai "vari acciacchi che in questo periodo della stagione si fanno inevitabilmente sentire" e, quindi, occorre una buona gestione delle forze. "Sì, poi ci saranno tre settimane di stop – sono le parole del tecnico – in cui ci riposeremo un po’ e riprenderemo la preparazione in vista della seconda parte del campionato seguendo gli abituali ritmi di lavoro settimanali". Il torneo ripartirà il 7 gennaio col Tolentino impegnato di nuovo in casa contro la Sangiustese nella prima giornata di ritorno.

m. g.