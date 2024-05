L’ultima gara Prato, un finale senza sorrisi

Corticella

2

Prato

0

CORTICELLA (4-2-3-1): Martelli, Riviera, Menarini (88’ Lo Giudice), Chmangui, Cudini, Cavacchioli (70’ Ribello), Amayah (70’ Cavallini), Mordini, Trombetta (70’ Suliani), Bertani, Farinelli (85’ Casadei). A disposizione: Mora, Grossi, Bonetti, Alboni. All. Miramari.

PRATO (3-4-2-1): Ricco; Nocentini, Monticone, Angeli (33’ Diana); Laverone (85’ Sepe), Gemignani, Sadek, Stickler (65’ Oliverio); Bigonzoni (70’ Moussaid), Santarpia (61’ Sowe); Gori. A disposizione: Fogli, Limberti, Preci, D’Agostino. All. F.F. Cesaretti.

Arbitro: Laraspata di Bari.

Reti: 19’ Farinelli, 27’ Cavacchioli.

Si chiude con una brutta sconfitta la stagione 2023-2024 del Prato, che incassa un pesante 2-0 sul campo del Corticella e rimane inchiodato al settimo posto con 44 punti nel girone D di serie D. Tanti assenti nelle fila biancazzurre, dove mancano gli indisponibili Cela, Cecchi, Moreo, Trovade e Gargiulo. Manca anche mister Ridolfi per una piccola indisposizione, sostituito dal suo vice, Cesaretti. Gara subito in salita per i lanieri, che si fanno vedere per primi con un tiro di Laverone al 12’, ma poi vengono salvati da Angeli sul tiro da ottima posizione di Riviera. La gara si sblocca al 19’ con i bolognesi che vanno in vantaggio grazie al guizzo di Farinelli. Il Prato va vicino al pareggio con una discesa incontenibile di Bigonzoni, che costringe ad un grande intervento il portiere locale Martelli. Al 27’, però, i padroni di casa raddoppiano con un bel tiro dalla distanza di Cavicchioli e indirizzano la gara. Il Prato accusa visibilmente il colpo. Si va quindi al riposo con i biancazzurri sotto di due reti. Nella ripresa, malgrado la girandola di cambi e i vari accorgimenti tentati da mister Cesaretti, i biancazzurri non riescono praticamente mai nemmeno ad andare vicini a riaprire la partita. Dall’altra parte il Corticella, con un orecchio anche agli altri campi, bada serenamente a difendere il vantaggio per portare a casa una vittoria che significa anche storico terzo posto finale in classifica (dietro solamente alla capolista Carpi e al Ravenna) e play off assicurati da posizione favorevole nel lotto, in attesa di ospitare nella post season la Victor San Marino.

Il Prato, al contrario, chiude la stagione in calando, dando l’impressione di aver mentalmente un po’ mollato la presa una volta capito che i play off non erano più raggiungibili. Alla fine il bottino di 44 punti e il settimo posto finale, tutto sommato, probabilmente rispecchiano il valore complessivo della rosa. Certo, trovando subito la quadratura del cerchio a livello di giocatori e di allenatore, probabilmente, è facile ipotizzare che i play off avrebbero potuto essere alla portata. Quantomeno i biancazzurri avrebbero potuto lottare fino all’ultimo per rientrare in griglia, considerando che hanno chiuso a 12 lunghezze dal Lentigione, quinto classificato. L. M.