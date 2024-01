Lunano cerca il gran colpo

In Prima categoria sette gare su otto anticipano oggi la prima giornata del girone di ritorno. Il match clou si gioca al comunale di Lunano, si affronteranno nello specifico due squadre (il Lunano e l’Avis Montecalvo) che ambiscono al salto di categoria. Questo il programma odierno (ore 14,30).

Lunano-Avis Montecalvo. Il diesse del Lunano Matteo Dominici così presenta questa importante partita: "C’è grande attesa per lo scontro al vertice tra Lunano e Montecalvo. Sarà sicuramente una sfida dagli scenari incerti, modificati dall’esito dell’ultima giornata. In entrambe le formazioni ci sono giocatori importanti che sapranno sicuramente regalare spettacolo al pubblico presente. La speranza è di vedere spettacolo in campo ma soprattutto sugli spalti, dove si prospetta una bella cornice di pubblico". Dalla parte del Montecalvo che ha in Mema il capocannoniere del girone (10 gol al suo attivo) mister Scotti così presenta il match: "Sabato abbiamo chiuso il primo capitolo che ci ha visto assoluti protagonisti con numeri e prestazioni sopra le righe. Il merito è solo ed esclusivamente di una squadra che ha creduto fin dal primo giorno a quello che gli veniva proposto, prendendo consapevolezza partita dopo partita dei propri mezzi tecnici e soprattutto umani. Ora si riparte con un nuovo capitolo composto da 15 partite che spetta solamente a noi scrivere: dobbiamo avere maggior consapevolezza di chi siamo, di quello che possiamo fare e soprattutto dove vogliamo arrivare. Siamo consapevoli che dietro di noi ci sono squadre che lotteranno come noi per qualcosa di importante ed una di queste la incontreremo proprio sabato. Siamo pronti, determinati e concentrati a difendere e confermare tutto quello che fin qui abbiamo conquistato". Arbitro Lorenzo Mancini di Ancona.

Nuova Real Metauro-Mercatellese. "Partita difficilissima per noi – commenta il dirigente della Mercatellese Beppe Ugolini – incontriamo una squadra che ha giocatori importanti e che sta attraversando un buon momento ed è una seria candidata alla vittoria finale. La Mercatellese affronta la partita con l’organico al completo, metterà in campo determinazione umiltà e impegno, doti che le hanno permesso di ottenere 4 punti nelle ultime due partite". Squalificato nella Mercatellese il capitano Contucci. Si giocherà al Comunale di San Lorenzo in Campo. "Ci aspetta una partita molto complicata – dice il mister della Nuova Real Metauro Giovanni Cipolla – loro devono fare punti per uscire dalle sabbie mobili, noi invece dobbiamo dare continuità al nostro percorso. Non cambieremo atteggiamento, cercheremo di fare la partita come abbiamo sempre fatto, a volte ci è riuscito bene, altre meno. Sappiamo che loro sono una squadra tosta, quindi bisogna essere perfetti per portare a casa una vittoria. Loberti e Colombaretti sono in fase di recupero, cercheremo di dare altro minutaggio per portarli prima possibile in condizione ottimale".Arbitro Thomas De Florio di Pesaro.

Osteria Nuova-Vadese. "La prima partita del girone di ritorno – sottolinea il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi – ci vedrà impegnati in una difficile gara casalinga al cospetto di una Vadese bisognosa di punti e molto temibile in trasferta e che viene da una sconfitta di misura contro il quotato Lunano. Dal canto nostro c’è tanto entusiasmo e voglia di rimanere nei quartieri alti della classifica. Per me questa partita emotivamente ha sempre un significato particolare, viste le mie origini vadesi, spero che sia una bella gara e che alla fine vinca il migliore". Arbitro Andrea Liso di Ancona.

Le altre partite. Peglio-Athletico Tavullia. Arbitro Leonardo Cavallo di Pesaro. Falco Acqualagna-Real Altofoglia. Arbitro Francesco Farinelli di Pesaro. S.Veneranda-Maior. Arbitro Antonio Raiola di Jesi. Usav Pisaurum-Pesaro Calcio. Arbitro Brian Dattilo di Macerata.

Domani si giocherà al Comunale di Piobbico (ore 15) il match Audax Calcio Piobbico-S.Costanzo.

La classifica. Avis Montecalvo punti 35, Nuova Real Metauro 31, Lunano 28, Osteria Nuova 22, Audax Piobbico e Falco Acqualagna 21, Peglio 20, Athletico Tavullia e Pesaro calcio 18, Mercatellese, Maior e Real Altofoglia 17, San Costanzo 15, Vadese 14, Santa veneranda 11, Usav Pisaurum 10. Amedeo Pisciolini