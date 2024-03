Lunano soffre ma vince. Decide la classe di Borsoi

2

USAV PISAURUM

1

: Gallinetta, Bosoi, Micheli, Baldelli, Liera, Bracci, Pagliardini (39’st Schiaratura), Portogallo (31’st Seck), Zazzeroni, Mancini N. (33’st Galletti), Gianotti (23’st Filippini). All. Renzi

USAV PISAURUM: Taurisano, Ceramicola, Furlani (22’st Tato), Furiassi, Vagnini, Samba (1’st Angelini), Ricci, Castellano, Battisti, Barbieri, Amadei (26’st Hyka). All.: Barattini

Arbitro: Raiola di Jesi.

Reti: 44’pt Pagliardini, 45’pt Amadei, 14’st Bosoi

Note: espulso Angelini al 16’st

Partita che si accende subito con gli ospiti che reclamano un rigore per un intervento con il braccio di Portogallo, ma il pallone colpisce prima la coscia del capitano biancoverde; l’arbitro è ben posizionato e lascia proseguire. I locali, dopo i primi minuti di sbandamento, si riassestano e iniziano a comandare la partita, senza tuttavia riuscire a trovare la rete: ci va vicinissimo Gianotti al 15’, ma il suo sinistro a giro colpisce il palo interno. Poco prima della fine del primo tempo, ecco il vantaggio locale con una bella botta da fuori di Pagliardini, all’undicesimo centro in campionato; neanche il momento di festeggiare, però, che sull’azione successiva l’Usav Pisaurum pareggia grazie ad un’azione chiusa da Amadei. Nella ripresa, il Lunano aggredisce e va sul 2-1 con una magistrale punizione di Bosoi. Gli ospiti, qualche minuto più tardi, rimangono in dieci per l’espulsione di Angelini. Poi Taurisano si rende protagonista di un prezioso intervento su una girata di Zazzeroni, mentre Vagnini alla mezz’ora e Ceramicola nel recupero vanno vicini al pareggio.