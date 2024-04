Lunano vede la Promozione

Una rete a dieci minuti dalla fine firmata da Zazzeroni, regala al Lunano tre punti preziosi contro il Pesaro calcio ieri sera al "Benelli" dove si sono giocati i restanti 70 minuti della partita sospesa per infortunio dell’arbitro la settimana scorsa. Mancano due giornate alla fine del campionato e se domenica il Lunano batte la Maior, è promosso in Promozione. L’Avis Montecalvo, seconda in graduatoria, sabato andrà ad affrontare in trasferta l’Audax Piobbico che è a solo un punto in più della soglia playout; nell’ultima giornata l’Avis saluterà il proprio pubblico nel match con il Peglio. La seconda classificata parteciperà ai playoff solo nella seconda fase. A disputare i playoff non ci sarà la quarta squadra (attualmente c’è l’Osteria Nuova) perché il distacco tra la seconda e la quinta posizione è superiore di 9 punti. Per quanto riguarda la zona bassa il Santa Veneranda è ultima con 21 punti e per poter riagguantare un posto negli spareggi playout deve puntare a vincere le due gare (la prima in casa contro il Pesaro Calcio e la seconda in trasferta ad Osteria Nuova) e sperare in qualche battuta d’arresto degli avversari che la precedono in classifica (Maior e Usav Pisaurum sono a quota 26). In zona playout anche la Vadese (27 punti) e la Mercatellese (28).

Tra le vittorie dell’ultimo turno, va rimarcato quella dell’Athletico Tavullia a Montecalvo, un successo maturato tutto nel primo tempo grazie alle reti di Morelli e la doppietta di bomber Giacomelli. Successo esterno anche per la Nuova Real Metauro (0-1) sul campo della Vadese e del San Costanzo a Mercatello sul Metauro. In casa hanno vinto il Real Altofoglia (contro il Pesaro) e l’Usav Pisaurum contro il S.Veneranda, quest’ultimi hanno il record di gol subiti (61). La difesa che ha subito di meno è quella del Tavullia (20).

La squadra della settimana. 1)Montesi (Falco Acqualagna), 2)Fraternali (Vadese), 3)Pontellini (Osteria Nuova), 4)Pedini (Avis Montecalvo), 5)Coccini (Real Altofoglia), 6) Catalano ( San Costanzo), 7)Giacomelli (A.Tavullia), 8)Bravi (Peglio), 9)Battisti (Usav Pisaurum), 10) Patrignani (Audax Piobbico), 11)Boiani (Nuova Real Metauro). Allenatore Arcangeli (A. Tavullia), 11)Boiani (Nuova Real Metauro). Arbitro Santoro di Pesaro (Avis Montecalvo-Athletico Tavullia).

Prossimo turno. Sabato 27 aprile ore 16,30: A.Tavullia-S.Costanzo; Audax Piobbico-A.Montecalvo; Falco Acqualagna-Vadese; Lunano-Maior; Nuova Real Metauro-Real Altofoglia; Peglio- Mercatellese; S.veneranda-Pesaro Calcio; Usav Pisaurum-Osteria Nuova.

Amedeo Pisciolini