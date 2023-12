"Lunigiana Pontremolese vince 2-0 a Monsummano Terme"

Monsummano

0

Pontremolese

2

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso; Bachechi (31’ st Saquella), Malucchi, Moncini, Citti, Agnorelli, Romani (27’ st Benvenuti), Goti, Andrada, Antonelli, Ferrara. A disp. Manichini, Covino, Dal Porto, Mancino. All. Matteoni.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Razzoli; Miceli, Bresciani, Seghi, Filippi, Verdi, Gabrielli (21’ st D’Antongiovanni), Grasselli, Petracci, D’Angelo R., Simonelli. A disp. Cacchioli, Menichetti, Agolli, Gaddari, D’Angelo D., Ghiselli, Martini. All. Bracaloni.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatori:58’ rig Petracci, 70’ R. D’Angelo.

Note: ammoniti Agnorelli (IM), Miceli (LP).

MONSUMMANO – La Pontremolese espugna lo ’Strulli’ di Monsummano Terme. La compagine guidata da Bracaloni batte per 2-0 quella amaranto allenata da Matteoni. I padroni di casa sono decimati da numerose assenze però tengono botta. Gioca molto meglio invece la LuPo che attacca sin dall’inizio, per portare a casa l’intera posta in palio. Dopo 5’ di gioco è Bresciani a rompere il ghiaccio, con una conclusione forte che finisce sopra la traversa. Stessa cosa capita a Petracci, 20 minuti dopo, che ci prova di testa. I padroni di casa escono dal guscio e provano a costruire qualcosa con Andrada ma il tiro dell’attaccante sfiora il palo. Nella ripresa è Simonelli ad andare vicino al bersaglio grosso, ma Grasso compie due bei interventi e gli nega la gioia del gol. Ci pensa Petracci a rompere definitivamente gli equilibri in campo, realizzando al 58’ il rigore concesso in precedenza per un fallo di Agnorelli. Dodici minuti dopo Riccardo D’Angelo mette al sicuro i tre punti, battendo Grasso con una conclusione da vero bomber. La Lunigiana Pontremolese conquista così un’altra importante vittoria e sale a quota 24, saldamente al 4° posto, a 4 punti dalla vetta.

Simone Lo Iacono